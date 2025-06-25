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籃協主動讓高錦瑋瓊斯盃休戰　亞洲盃預告滿血回歸

▲高錦瑋續約7年，喊話要成雲豹「隊魂」。（圖／記者杜奕君攝）

▲高錦瑋續約7年，雲豹球團送上「豹展鴻圖」匾額。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

頂著一頭俐落中長髮新造型，桃園台啤永豐雲豹本土一哥高錦瑋25日正式宣布與球隊完成7年續約，將以「一人一城」為目標，希望成為球隊隊魂領袖。值得一提的是，本屆瓊斯盃中華籃協主動決定讓高錦瑋「休戰」調整，雲豹營運長顏行書透露，「等到高錦瑋休養調整完畢，亞洲盃就會再次為中華男籃出擊效力！」

本季雖然無緣TPBL職籃季後賽，但雲豹休賽季迅速展開佈局，陸續與兩大本土主力球星林信寬、高錦瑋完成續約，且合約長度分別來到5年及7年，可說確立了球隊未來長遠核心誰屬。

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高錦瑋日前赴日本移地訓練，今日與雲豹完成續約，也喊話希望和林信寬攜手幫助球隊重返季後賽，甚至朝總冠軍目標叩關。

不過此次即將開打的瓊斯盃，兩人都未列入中華隊名單，林信寬是由於入選中華世大運男籃，至於高錦瑋方面，雲豹營運長顏行書透露，「是籃協主動表達希望高錦瑋好好休息，因此這次瓊斯盃並未選擇他加入，後續在亞洲盃男籃賽，高錦瑋絕對會再次為中華男籃效力。」

此次瓊斯盃中華白隊，雲豹執行長張建偉也將出任領隊，不過此次雲豹陣中並未有任何球員，入選本次瓊斯盃中華男籃的藍、白隊陣容。

▲高錦瑋續約7年，喊話要成雲豹「隊魂」。（圖／記者杜奕君攝）

▲高錦瑋亞洲盃將再度披上中華男籃戰袍效力。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 高錦瑋雲豹瓊斯盃亞洲盃TPBL台籃

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