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快訊／怒控中華足協冷血！　女足香港返台不到5小時又要赴韓參賽

▲中華女足自香港返台休息不到5小時，又要搭機赴南韓參賽的離譜狀況。（圖／足協提供）

▲中華女足自香港返台休息不到5小時，又要搭機赴南韓參賽的離譜狀況。（圖／足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華足協又有爭議狀況！根據女足工會聲明稿，「中華足協以『東亞盃主辦單位機票補助僅能購買早班機』為由，決定安排選手在 7 月 6 日晚間 20:55 抵台後，隔日早上 07:30即再出發赴韓」。等於女足球員返台扣除交通等相關時間，只有不到5小時能夠休息，無疑成為「血汗國家隊」的離奇狀況。

根據女足工會聲明，國家女子足球隊自本（6）月 20 日赴港備戰亞洲盃資格賽後，原訂於 7 月 6日返國， 7 月 7 日再出發前往韓國參與東亞盃。看似正常的轉換行程，卻在一紙班機安排中，揭露了制度的漠視與結構性的冷漠。

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依經驗判斷，若扣除通關、交通、洗漱與轉換等必要程序，選手實際能闔眼休息的時間恐怕連 5 小時都不到。這樣的作息，放在任何職場都足以探討過勞，卻堂而皇之地搬到國家隊上演。

選手並非不能體諒。例如今年初皮納塔爾杯結束當晚，全隊即配合協會夜行 5小時至機場搭乘紅眼班機返國，選手雖疲憊，但理解海外交通安排之不易。

然而此次，工會清楚掌握：若改搭較晚班機，並不影響訓練規劃、也不影響賽事銜接。因此，工會主動聯繫國訓中心查詢補助與彈性安排可能性，獲得「此次赴韓經費均有補助，金額依協會申報資料編列，班機安排由協會決定，中心尊重其規劃」的回覆。

遺憾的是，據悉足協在昨 (24) 日內部會議中，仍維持對選手作息最不友善的行程選擇。更遺憾的是，作為主管機關，對於這樣的決策，也再次選擇「尊重」與「不介入」。

工會指出，協會並不認為選手需要保護和休息時。耳邊彷彿又迴盪起氣憤填膺的：「協會是為服務選手而存在」口號。

從性別待遇落差、欠薪欠費、場地不合格、切結書爭議、津貼爭議、後勤裝備爭議、選拔爭議、再到國際交誼試合因為場地規格被直接取消。我們不是第一次失望，這不是因為哪一個人做錯了什麼，而是整個治理結構在協會和選手之間做出了選擇。

事到如今，工會也難有餘力去責怪或抗衡，只能慢慢看清官僚系統最典型的樣貌：「熟悉制度、深諳風氣、掌握資訊落差」，卻始終選擇與協會並肩，選手只負責被消費。

關鍵字： 中華女足中華足協女足工會

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