運動雲

>

快訊／高錦瑋、林信寬合約大揭秘　旅外條款觸發後仍將回歸雲豹

▲高錦瑋續約7年，喊話要成雲豹「隊魂」。（圖／記者杜奕君攝）

▲高錦瑋續約7年，喊話要成雲豹「隊魂」。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

桃園台啤永豐雲豹25日宣布以7年長約續留本土主力球星高錦瑋，連同上周以5年續約的林信寬，雲豹雙星都以長約續留效力。不過兩人新合約中都有所謂「旅外條款」，在接下來效力兩季後，都有機會挑戰亞洲更高層級職業聯賽。雲豹營運長顏行書就透露，「希望高錦瑋、林信寬都朝旅外之路挑戰，而且他們旅外結束，仍會回歸雲豹走完剩餘合約。」

雲豹本季雖然無緣季後賽，但休賽季球隊制服組展現效力，上周先以5年長約續留林信寬，今日又和高錦瑋簽下更長的7年合約，確保未來雲豹未來雙主力核心方向運行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，此次雲豹大手筆續約高、林兩位主戰新星，其中林信寬5年合約中，平均年薪雖未達千萬台幣之譜，但已經逼近此數字，至於高錦瑋則是平均年薪突破8位數，展現雲豹球團對兩人的高度器重。

雲豹球團執行長張建偉表示，「年薪實際數字不能公佈，但絕對是符合高錦瑋、林信寬身價的數字，我們也很開心兩人願意續留雲豹效力。」

雲豹球團營運長表示，「雲豹在年輕球員的養成上，的確下了很大功夫，除了高錦瑋、林信寬之外，包括本季的丁冠皓、董永全都有明顯成長，我相信大家都看得見。」

顏行書甚至表示，「站在我的立場，我會希望高錦瑋、林信寬未來如果有旅外機會，都要勇於嘗試，因為這也代表了雲豹球團的養成計劃獲得成效與認定，讓球員有能力站上亞洲舞台和列強競爭，我也有信心，我們還能培養出更多年輕好手接班。」

值得一提的是，高錦瑋、林信寬的合約旅外條款即便「觸發」，兩人在雲豹的剩餘合約依舊有效，因此兩人未來即便旅外生涯告一段落，仍將回到雲豹效力，可說是「一人一城」的具體實踐。

▲林信寬與雲豹完成長達5年續約，且其中帶有旅外條款。（圖／雲豹提供）

▲林信寬上周已經簽下5年合約。（圖／雲豹提供）

關鍵字： 高錦瑋林信寬雲豹TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「雲豹之子」高錦瑋續約7年　喊話一人一城要成桃園隊魂

快訊／「雲豹之子」高錦瑋續約7年　喊話一人一城要成桃園隊魂

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

摩爾斯重獲啟用表現大爆發　海神主帥：今晚他非常強悍

摩爾斯重獲啟用表現大爆發　海神主帥：今晚他非常強悍

國王G4防守大當機　林書豪：是球員的責任

國王G4防守大當機　林書豪：是球員的責任

邱子軒遭罰3萬自嘲花錢消災　得0分被克雷格虧才回穩

邱子軒遭罰3萬自嘲花錢消災　得0分被克雷格虧才回穩

快訊／總冠軍G4海神7人得分上雙大爆發　主場狂砍117分打爆國王

快訊／總冠軍G4海神7人得分上雙大爆發　主場狂砍117分打爆國王

快訊／好準！海神上半場命中率53.8%　總冠軍第4戰12分領先國王

快訊／好準！海神上半場命中率53.8%　總冠軍第4戰12分領先國王

哈利伯頓倒下「讓全隊心碎」　溜馬主帥卡萊爾：相信他將健康回歸

哈利伯頓倒下「讓全隊心碎」　溜馬主帥卡萊爾：相信他將健康回歸

總冠軍G3賽後對裁判比不當手勢　海神邱子軒遭罰3萬台幣

總冠軍G3賽後對裁判比不當手勢　海神邱子軒遭罰3萬台幣

快訊／威勝驚傳背部不適　TPBL總冠軍第4戰海神變陣

快訊／威勝驚傳背部不適　TPBL總冠軍第4戰海神變陣

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

熱門新聞

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

史上首見！雷霆菜鳥NBA首秀前就奪冠　還是第3年輕冠軍得主

大谷翔平連2場炸裂！美日通算300轟達成　日本史上第3人

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

敵隊女球迷「神接球」嗨翻全場！一手搶下大谷翔平第300轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鋒總點出翻轉完封勝關鍵是守備

2哈利伯頓今動刀！名主播呼籲改賽制

3史上首見！雷霆菜鳥NBA首秀前就奪冠

4大谷翔平連2場炸裂！締造美日300轟

5詹皇斷言NBA準狀元弗拉格會很驚人

最新新聞

1天使延長賽再見轟擊潰紅襪

2紐約洋基近12戰吞9敗陷低潮

3底特律老虎成全聯盟首支50勝球隊

4柯敬賢開轟！李灝宇雙安跑回再見分

5「最近台灣打者不錯」燕子看上魔鷹？

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

輔助判決確認全壘打　隊友幫忙提醒潘傑楷：打到李多慧

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366