快訊／高錦瑋、林信寬合約大揭秘　旅外條款觸發後仍將回歸雲豹

▲高錦瑋續約7年，喊話要成雲豹「隊魂」。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

桃園台啤永豐雲豹25日宣布以7年長約續留本土主力球星高錦瑋，連同上周以5年續約的林信寬，雲豹雙星都以長約續留效力。不過兩人新合約中都有所謂「旅外條款」，在接下來效力兩季後，都有機會挑戰亞洲更高層級職業聯賽。雲豹營運長顏行書就透露，「希望高錦瑋、林信寬都朝旅外之路挑戰，而且他們旅外結束，仍會回歸雲豹走完剩餘合約。」

雲豹本季雖然無緣季後賽，但休賽季球隊制服組展現效力，上周先以5年長約續留林信寬，今日又和高錦瑋簽下更長的7年合約，確保未來雲豹未來雙主力核心方向運行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，此次雲豹大手筆續約高、林兩位主戰新星，其中林信寬5年合約中，平均年薪雖未達千萬台幣之譜，但已經逼近此數字，至於高錦瑋則是平均年薪突破8位數，展現雲豹球團對兩人的高度器重。

雲豹球團執行長張建偉表示，「年薪實際數字不能公佈，但絕對是符合高錦瑋、林信寬身價的數字，我們也很開心兩人願意續留雲豹效力。」

雲豹球團營運長表示，「雲豹在年輕球員的養成上，的確下了很大功夫，除了高錦瑋、林信寬之外，包括本季的丁冠皓、董永全都有明顯成長，我相信大家都看得見。」

顏行書甚至表示，「站在我的立場，我會希望高錦瑋、林信寬未來如果有旅外機會，都要勇於嘗試，因為這也代表了雲豹球團的養成計劃獲得成效與認定，讓球員有能力站上亞洲舞台和列強競爭，我也有信心，我們還能培養出更多年輕好手接班。」

值得一提的是，高錦瑋、林信寬的合約旅外條款即便「觸發」，兩人在雲豹的剩餘合約依舊有效，因此兩人未來即便旅外生涯告一段落，仍將回到雲豹效力，可說是「一人一城」的具體實踐。

▲林信寬上周已經簽下5年合約。（圖／雲豹提供）