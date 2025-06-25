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快訊／林書豪罕見0助攻　狂飆29分率國王冠軍賽G5聽牌

▲國王林書豪、洪志善、奧帝，海神艾德、胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

▲林書豪開啟飆分模式，狂飆冠軍系列賽單場最高29分率國王取得聽牌勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃年度總冠軍賽前4戰打成2比2僵持不下局面，系列第5戰身為地主的新北國王選擇變陣，放棄登錄「年度最佳洋將」沃許本，改由桑尼、曼尼高以及奧帝迎敵。球隊一哥林書豪徹底開啟「搶分模式」，前4戰合計傳出30次助攻的他，此戰全場出賽39分22秒，竟是意外「0助攻」，但林書豪強勢轟下季後賽最高29分外帶5籃板、1抄截，國王93比83贏球，總冠軍系列賽以3比2正式聽牌。

開賽前來踢館的海神打來強勢，在首節進行至5分42秒時，胡瓏貿三分冷箭破網，一波14比0領先令國王難以招架，首節打完海神以23比17取得領先。

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但次節國王招回節奏，林書豪三分冷箭讓國王逆轉1分超前。隨後雙方持續拉鋸，但上半場終了前34秒，林書豪高難度後撤步三分球命中，隨後洪志善又是壓哨弧頂三分球建功，半場打完國王44比36壓制海神。

下半場開打後，國王一度靠著林書緯、林書豪聯手拉開多達14分領先，但海神再次展現韌性追到僅剩7分落後。但國王一波狂轟猛炸，奧帝強勢切入再度幫助國王3節打完拉開14分領先。

▲國王林書豪、洪志善、奧帝，海神艾德、胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

▲海神艾德此戰拿下17分、14籃板，是全隊表現最佳。（圖／TPBL提供）

但末節海神靠著艾德連拿5分，又緊咬6分差不放，此時林書豪再度開啟得分模式，先是強勢切入取分，隨後又飆進大號三分彈，加上終場前6分22秒奧帝三分冷箭命中，國王以76比65取得領先。

隨後林書豪又在終場前5分27秒時，強勢切入完成3分打，國王再度取得14分領先優勢，但海神不放棄，蘇文儒連續兩記三分球命中，追到8分差距。

國王先是由奧帝切入穩住雙位數領先，隨後曼尼高又是兩罰俱中，但國王最終仍在林書豪單場狂砍29分帶領下，以10分之差贏球，系列賽3勝2敗聽牌。

▲國王林書豪、洪志善、奧帝，海神艾德、胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

▲國王老將洪志善上半場終了前飆進壓哨三分彈，讓全場球迷士氣大振。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL總冠軍賽國王海神林書豪奧帝胡瓏貿艾德台籃

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