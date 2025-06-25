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「0助攻」卻狂轟29分　林書豪爆料：奧帝要我強攻

▲國王林書豪、洪志善、奧帝，海神艾德、胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

▲國王林書豪開啟飆分模式，狂轟29分率隊取得冠軍賽3比2領先。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王25日在主場以93比83擊敗高雄全家海神，冠軍系列賽取得3勝2敗「聽牌」。此戰林書豪全場狂轟冠軍系列賽最高29分，但全場卻是意外「0助攻」作收。賽後林書豪表示，「奧帝昨晚傳訊息給我，要我積極去進攻。」

系列前4戰打成2比2平手，前役慘敗的國王此戰回到主場，在滿場6800位球迷入場觀戰下，林書豪開啟「飆分模式」，全場21投8中，外加9罰全進，砍下冠軍系列賽個人最高29分。

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值得一提的是，本季林書豪例行賽出賽30場，季後賽首輪3場，再加上冠軍系列賽前4場（共傳出30次助攻），合計37場比賽從未出現單場「0助攻」狀況。

林書豪笑說，「剛剛教練才虧我不是團隊型球員，但其實昨晚奧帝有傳訊息給我，這48分鐘發生了什麼我不太清楚，我沒有助攻，那就代表我的判斷不是那麼好，這肯定不是我的目標。」

開局被海神打出一波14比0，林書豪也強調，「開始的全部責任在我身上，沒投進又發生兩、三個失誤，我下場後反而團隊打得比較好，包括林金榜、洪志善等老將，帶著我們追回來。」

▲國王林書豪、洪志善、奧帝，海神艾德、胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

▲林書豪此戰罕見出現本季首度單場0助攻。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 林書豪新北國王高雄海神TPBL總冠軍洪志善台籃

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