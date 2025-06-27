快訊／港都籃球熱潮！　海神冠軍賽連3戰高雄巨蛋主場破1萬人觀戰

▲海神獲得球迷高度力挺，總冠軍賽連3戰高雄巨蛋進場人數確定破萬。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

TPBL職籃總冠軍賽第6戰，27日晚間將持續於海神主場「高雄巨蛋」展開，雖然目前處於系列賽2勝3敗落後局面，但港都球迷依舊選擇力挺，此戰預計將再有超過1萬名球迷入場觀戰，連同總冠軍G3、G4分別有10142人、12000人入場，海神總冠軍系列3場主場觀眾都將破萬。對此，海神執行長李偉誠強調，「很感動，我們很多時候無法和球迷直接對話，但球隊努力把主場經營好，就是和球迷最好的互動方式。」

自2021年成軍的海神，在當時T1職籃元年就展現「南霸天」本色，奪得聯盟年度總冠軍殊榮。本賽季在TPBL職籃成立後，海神又以例行賽第3種子身份，挺進最終年度總冠軍賽。

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從成軍首季，海神就養出一票死忠鐵粉力挺，甚至會隨著球隊客場南征北討，對此李偉誠強調，「球隊在很多小細節下苦工，很多球迷不只是會給球員禮物，甚至會拿勝利飲料、小點心給我，我也鼓勵團隊努力做，希望能夠創造更好的主場觀賽體驗。」

總冠軍G6雖然尚未開打，但根據海神球團透露，此戰門票開賣不到半小時，對號座門票就全數完售，目前僅剩非對號座零星門票可供販售。

▲高雄全家海神執行長李偉誠感謝港都球迷進場力挺。（圖／資料照記者李毓康攝）