運動雲

>

快訊／港都籃球熱潮！　海神冠軍賽連3戰高雄巨蛋主場破1萬人觀戰

▲新北國王林書豪、林書緯、海神高雄巨蛋。（圖／TPBL提供）

▲海神獲得球迷高度力挺，總冠軍賽連3戰高雄巨蛋進場人數確定破萬。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

TPBL職籃總冠軍賽第6戰，27日晚間將持續於海神主場「高雄巨蛋」展開，雖然目前處於系列賽2勝3敗落後局面，但港都球迷依舊選擇力挺，此戰預計將再有超過1萬名球迷入場觀戰，連同總冠軍G3、G4分別有10142人、12000人入場，海神總冠軍系列3場主場觀眾都將破萬。對此，海神執行長李偉誠強調，「很感動，我們很多時候無法和球迷直接對話，但球隊努力把主場經營好，就是和球迷最好的互動方式。」

自2021年成軍的海神，在當時T1職籃元年就展現「南霸天」本色，奪得聯盟年度總冠軍殊榮。本賽季在TPBL職籃成立後，海神又以例行賽第3種子身份，挺進最終年度總冠軍賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從成軍首季，海神就養出一票死忠鐵粉力挺，甚至會隨著球隊客場南征北討，對此李偉誠強調，「球隊在很多小細節下苦工，很多球迷不只是會給球員禮物，甚至會拿勝利飲料、小點心給我，我也鼓勵團隊努力做，希望能夠創造更好的主場觀賽體驗。」

總冠軍G6雖然尚未開打，但根據海神球團透露，此戰門票開賣不到半小時，對號座門票就全數完售，目前僅剩非對號座零星門票可供販售。

▲▼TPBL職籃開季記者會，高雄全家海神執行長李偉誠。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄全家海神執行長李偉誠感謝港都球迷進場力挺。（圖／資料照記者李毓康攝）

關鍵字： 海神國王TPBL總冠軍台籃李偉誠

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

海神單場24次失誤遭國王聽牌　胡瓏貿直言輸在自己

海神單場24次失誤遭國王聽牌　胡瓏貿直言輸在自己

被林書豪虧「52歲」　洪志善有預感飆壓哨三分球

被林書豪虧「52歲」　洪志善有預感飆壓哨三分球

「0助攻」卻狂轟29分　林書豪爆料：奧帝要我強攻

「0助攻」卻狂轟29分　林書豪爆料：奧帝要我強攻

快訊／林書豪罕見0助攻　狂飆29分率國王冠軍賽G5聽牌

快訊／林書豪罕見0助攻　狂飆29分率國王冠軍賽G5聽牌

快訊／林書豪救我！　國王總冠軍G5上半場逆轉8分超前海神

快訊／林書豪救我！　國王總冠軍G5上半場逆轉8分超前海神

雲豹仍計劃找NBA大咖洋將　預告選秀將補強控衛

雲豹仍計劃找NBA大咖洋將　預告選秀將補強控衛

籃協主動讓高錦瑋瓊斯盃休戰　亞洲盃預告滿血回歸

籃協主動讓高錦瑋瓊斯盃休戰　亞洲盃預告滿血回歸

快訊／怒控中華足協冷血！　女足香港返台不到5小時又要赴韓參賽

快訊／怒控中華足協冷血！　女足香港返台不到5小時又要赴韓參賽

快訊／高錦瑋、林信寬合約大揭秘　旅外條款觸發後仍將回歸雲豹

快訊／高錦瑋、林信寬合約大揭秘　旅外條款觸發後仍將回歸雲豹

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

熱門新聞

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了　「希望得到本人與社會原諒」

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

讀者回應

﻿

熱門新聞

1拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

2前職棒球員吳偲佑傳去年過世

3獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

4歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了

5大谷28轟出爐寫紀錄　道奇4連勝

最新新聞

1遭歧視留言　拿莫．伊漾：要正視

2王念好低迷　富邦打教：太混亂　

3王建民談選秀　黃暐傑真的謎！

4皇家馬德里晉級世俱盃16強

5湖人總管預告今夏將積極補強

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

凱蒂邀邊荷律搞怪應援被拒　下秒轉移目標帶壞李丹妃XD

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366