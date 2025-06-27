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快訊／海神奇蹟！G6延長賽續命　TPBL總冠軍賽逼入決勝第7戰

▲國王林書豪、奧帝，海神胡瓏貿、邱子軒、克雷格、蘇文儒，高雄巨蛋。（圖／TPBL提供）

▲海神胡瓏貿率隊逼出總冠軍第7戰。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

TPBL職籃總冠軍賽第6戰，27日在高雄巨蛋再次吸引1.2萬名觀眾入場觀戰，系列賽取得3勝2敗「聽牌」優勢的新北國王，此戰與對手高雄全家海神展開激烈對決，前3節打完海神取得兩分領先，但林書豪正規時間終了前22.5秒強勢三分彈命中，將比賽逼入延長。延長賽海神靠著克雷格連續強勢切入，全場轟下26分、5籃板、9助攻、4抄截，加上胡瓏貿16分，全隊6人得分達雙位數優勢火力下，海神112比109贏球，將冠軍賽逼入第7戰。

此戰開打海神團隊就陷入犯規麻煩，國王靠著「高炮塔」奧帝前5投全進，率隊拉出11分領先優勢。首節打完國王也靠著奧帝強勢領軍，以30比26領先。但地主海神再次展現強大韌性，海神克雷格、胡瓏貿、艾德連續三分球命中，海神一波14比0猛攻，拉開40比30領先。

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▲國王林書豪、奧帝，海神胡瓏貿、邱子軒、克雷格、蘇文儒，高雄巨蛋。（圖／TPBL提供）

▲克雷格延長賽連續強勢切入，替海神艱辛拿下G6勝利。（圖／TPBL提供）

不過國王在林書豪強勢領軍下，回敬13比0猛攻逆轉超前，不過海神在威勝中距離得手後，半場打完逆轉50比48領先國王。

第3節海神率先由蘇文儒連續兩顆三分球揭開序幕，海神威勝也飆進三分球，雖然胡瓏貿、奧帝一度打出火氣遭吹雙方犯規，但胡瓏貿穩住氣勢，又是底線三分球破網，克雷格強勢切入得手，海神一波14比2攻勢，瞬間拉開14分領先。

國王林書緯3分打得手，將落後縮小至9分，不過海神艾德三分球命中，陳懷安又是抄截上籃，隨後胡瓏貿、蘇文儒又是連續三分球命中，海神又拉開75比59的全場最大領先。

林書豪此時一次高難度「拆彈」三分冷箭帶起士氣，國王利用海神連續失誤，林書豪此節終了前1分40秒再度三分球命中，國王「18比0」猛攻逆轉兩分超前。海神克雷格連續兩次強勢切入將比分追平，隨後胡瓏貿禁區單打得手，海神此節艱辛守住81比79領先。

▲國王林書豪、奧帝，海神胡瓏貿、邱子軒、克雷格、蘇文儒，高雄巨蛋。（圖／TPBL提供）

▲國王林書豪26分、8助攻、2抄截，無奈仍無法率隊6戰奪下總冠軍。（圖／TPBL提供）

末節海神再度利用國王連續攻勢搶分，艾德強勢完成3分打，隨後威勝又是三分球命中，讓海神手握6分領先優勢。

終場前7分27秒，國王桑尼假倒後又領到技術犯規，加上先前的違反運動精神犯規，單場累積「1U+1T」奪權出場，但國王又靠林書豪強勢進球追到1分落後。

終場前5分11秒，海神威勝中距離破網，但國王又靠曼尼高強勢切入緊咬1分差。但終場前3分31秒胡瓏貿再度禁區得手，隨後克雷格又是中距離命中，海神拉開5分領先優勢。

但國王不放棄，李愷諺又在剩下2分6秒時三分球命中，但隨後奧帝在終場前1分22秒發生要命兩次運球違例，終場前1分3秒海神胡瓏貿一記石破天驚三分球破網，拉開5分超前。

▲國王林書豪、奧帝，海神胡瓏貿、邱子軒、克雷格、蘇文儒，高雄巨蛋。（圖／TPBL提供）

▲奧帝貢獻22分，差點替國王逆轉奪勝。（圖／TPBL提供）

不過國王再次展現強大氣勢，奧帝先是兩分入袋，隨後林書豪又在終場前22.5秒高難度三分球破網，雙方戰成99比99平手，隨後海神最後一擊無功而返，雙方逼入延長賽。

延長賽海神先靠艾德切入首開紀錄，但林書緯強勢切入追平，海神再靠艾德禁區跳投超前，隨後克雷格切入造成林書豪犯規完成3分打，不過國王林書豪又是強勢切入追到僅3分差，此時海神克雷格又是精彩切入單打拿下兩分。

終場前43.2秒，國王在5分落後壓力下，奧帝又是要命踩線失誤，國王只能喊出暫停，但海神陳懷安利用對手防守破綻強勢切入，但國王曼尼高又是三分球破網追到4分差。終場前14.1秒林書豪吞下第5犯，海神蘇文儒兩罰俱中穩住勝果，海神奇蹟在主場G6奪勝，將比賽逼入關鍵第7戰。

▲國王林書豪、奧帝，海神胡瓏貿、邱子軒、克雷格、蘇文儒，高雄巨蛋。（圖／TPBL提供）

▲高雄巨蛋此戰再度湧入1.2萬球迷觀賞總冠軍第6戰。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL總冠軍國王海神林書豪奧帝克雷格蘇文儒胡瓏貿台籃

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