快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

▲國王林書豪坦言此戰已經被海神逼出全力。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

TPBL職籃總冠軍系列第6戰，全場出賽高達43分47秒，新北國王當家球星林書豪全場21投8中，拿下並列全場最高26分外帶3籃板、8助攻、2抄截、1阻攻，賽後他坦言已經「用了全力」去拚這一場比賽，但最終就是沒有贏！但林書豪也強調，「此戰非常高強度也非常好看，我們打籃球就是為了這種比賽。」

總冠軍前5戰打完取得3勝2敗「聽牌」領先，國王在此戰力拚封王奪冠情況下，遭遇地主高雄全家海神頑強抵抗，海神主場湧入1.2萬球迷觀戰情況下，雙方正規4節打完戰成平手。

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進入延長賽後海神則靠克雷格連續強勢切入得手，最終112比109讓海神驚險捍衛主場勝利，也將TPBL年度總冠軍賽逼入最終第7戰。

賽後林書豪坦言，「此戰是非常高強度也非常好看的比賽，我們兩邊都非常拚，我們打籃球就是為了這種比賽，今天我們用了全力去打，但是就是沒有贏！」

此系列賽扛起看防林書豪重任的蘇文儒則表示，「雖然林書豪說拚盡了全力，但他還是拿了超過20分，他在台灣職籃就是這麼高等級的球員，不管延長賽或是前4節比賽，我的心態就是全力拚下每一球，每一分每一秒都專注才能贏球。在主場有球迷替我們加油，才讓我們更有動力拿下此戰。」

▲林書豪關鍵時刻連續強勢三分彈破網，但國王依舊無法在總冠軍第6戰封王。（圖／TPBL提供）