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快訊／決勝期失誤好自責　胡瓏貿：身為領袖扛所有責任

▲國王林書豪、奧帝，海神胡瓏貿、邱子軒、克雷格、蘇文儒，高雄巨蛋。（圖／TPBL提供）

▲胡瓏貿關鍵時刻失誤連發，賽後喊話扛起所有責任。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

高雄全家海神27日在主場湧入1.2萬球迷情況下，頂住林書豪率領新北國王強勢反撲壓力，在總冠軍系列第6戰延長賽苦戰後，以112比109勝出，系列賽逼成3比3平手局面。全場貢獻16分、5籃板、4助攻的胡瓏貿賽後強調，「身為領袖球員，卻在關鍵時刻連續失誤，導致球隊被拉進延長賽，差點輸掉比賽，我要扛下所有責任，第7戰就是全力拚下來！」

此戰只要輸球就要讓國王奪下TPBL年度總冠軍，海神在無退路情況下，再次展現「南霸天」強大韌性，全場最大陷入11分落後情況下，成功在延長賽捍衛主場勝利，也將戰線逼入最終決勝第7戰。

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海神此戰團隊送出28次助攻，加上三分球39投18中，外線命中率高達46.2%都是贏球關鍵。

主帥費雪強調，「這是非常棒的比賽，我為團隊感到驕傲！主場球迷也帶著非常棒的氣氛替我們應援，也帶給我們很大的動力，進入第7戰，什麼事情都有可能！」

身為球隊一哥的胡瓏貿則表示，「我身為領袖球員，卻在關鍵時刻連續失誤，導致球隊被拉進延長賽，差點輸掉比賽，我要扛下所有責任，身為有經驗的球員，我不該犯這些錯誤，第7戰就是全力拚下來。」

▲國王林書豪、奧帝，海神胡瓏貿、邱子軒、克雷格、蘇文儒，高雄巨蛋。（圖／TPBL提供）

▲胡瓏貿此戰貢獻16分、5籃板、4助攻。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL海神總冠軍胡瓏貿台籃費雪

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