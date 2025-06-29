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快訊／林書豪哭了！轟27分4助攻4阻攻　新北國王勇奪TPBL歷史首冠

▲國王林書豪、沃許本、奧帝、王文祥，海神威勝、蘇文儒。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃年度總冠軍賽進入最終決勝第7戰，回到主場的新北國王首節打出21比7猛攻，徹底壓制高雄全家海神，上半場國王一度領先來到28分。第3節海神雖然兩度追到13分差，但關鍵時刻林書豪又有強勢三分球攻勢澆熄對手反撲氣燄。最終在林書豪27分、5籃板、4助攻、2抄截、4阻攻的攻守全面表現帶領下，國王最終108比89擊敗海神，勇奪本季最終年度總冠軍。

此戰開賽首節進行剩下10分24秒，林書豪就因為「假摔」遭到裁判警告後，持續抱怨吹判尺度，因此遭吹技術犯規。

但國王開賽連續攻擊對手禁區，強勢打出21比7領先開局。次節國王持續靠著林書豪、奧帝以及沃許本建功，一度拉開59比31大幅領先，半場打完國王61比38強勢壓制海神。

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▲國王林書豪、沃許本、奧帝、王文祥，海神威勝、蘇文儒。（圖／TPBL提供）

下半場開打後，海神靠著威勝連拿8分，一度追到僅15分落後局面。但國王穩住陣腳，林書豪此節剩下6分27秒時製造蘇文儒本場個人第5次犯規，但海神靠著胡瓏貿三分球，加上陳懷安快攻切入上籃，又追到60比73。

但國王喊出暫停後，林書豪連拿5分幫助球隊止血，但海神不放棄再度追近來到13分，不過關鍵時刻林書豪又是三分球破網穩住軍心，3節打完國王以82比68持續保持領先。

▲國王林書豪、沃許本、奧帝、王文祥，海神威勝、蘇文儒。（圖／TPBL提供）

末節開打後，國王又靠蘇士軒三分球重新帶起氣勢，終場前8分4秒國王曼尼高快攻雙手暴力重扣，讓國王領先大幅拉開95比68領先，但國王曼尼高以及板凳席連續遭吹技術犯規。

隨後雖然林書豪與克雷格遭吹雙方犯規，但林書豪又是強勢單打跳投命中，林書緯又補上弧頂超遠三分球，再度幫助球隊拉開27分領先就此奠定勝果，最終國王就強勢在主場擊潰海神，經過7場苦戰後，勇奪2024-25賽季TPBL職籃年度總冠軍。

▲國王林書豪、沃許本、奧帝、王文祥，海神威勝、蘇文儒。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL總冠軍林書豪國王奧帝沃許本曼尼高海神威勝艾德台籃

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