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轉戰熱火打出生涯最佳表現　大鎖米歇爾獲6.97億台幣續約

▲熱火以2年2400萬美金和本季表現出色的米歇爾完成續約。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火以2年2400萬美金和本季表現出色的米歇爾完成續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）交易案中，被當作籌碼之一送往邁阿密熱火，以防守見長的米歇爾（Davion Mitchell）卻在南灘打出生涯最佳表現，效力熱火的30場例行賽場均攻下10.3分、2.7籃板、5.3助攻，整體投籃命中率高達50.4%，根據《ESPN》指出，熱火將以2年2400萬美金，折合台幣約6.97億元，和米歇爾完成續約。

現年26歲的米歇爾，在2021年以首輪第9順位被沙加緬度國王挑中，在新秀賽季繳出11.5分、4.2助攻的出色表現，不過隨著位置重疊，後續兩季上場時間逐漸減少，並在去年夏天被送往多倫多暴龍。

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本季米歇爾在暴龍陣中仍扮演主要後場輪替角色，不過他在巴特勒交易案中，成為交易籌碼之一，在被送往熱火後卻意外獲得重生，例行賽披上熱火球衣的30戰，場均可貢獻10.3分、2.7籃板、5.3助攻，整體投籃命中率高達50.4%，三分球命中率也有44.7%，都創下生涯最高表現。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，熱火將以2年2400萬美金，折合台幣約6.97億元的價碼，與米歇爾完成續約，讓他持續扮演球隊後場重要替補角色。

關鍵字： NBA熱火米歇爾續約Davion Mitchell

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