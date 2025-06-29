快訊／林書豪開賽96秒吞技術犯規　總冠軍第7戰半場國王23分領先

▲國王林書豪領軍出擊，總冠軍第7戰半場以23分大幅領先。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃年度總冠軍賽進入最終決勝第7戰，29日新北國王主場湧入爆滿球迷觀戰，此戰國王一哥林書豪開賽僅96秒就吞下技術犯規，但國王首節打出21比7開局壓制對手高雄全家海神，上半場最多領先來到28分，半場打完國王在林書豪14分、3籃板、3助攻、3阻攻帶領下，以61比38大幅壓制海神。

開賽首節進行剩下10分24秒，林書豪就因為「假摔」遭到裁判警告後，持續抱怨吹判尺度，因此遭吹技術犯規。

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但國王靠著此役重獲登錄的沃許本連續禁區強勢單打取得8比4領先。隨後國王更靠著曼尼高底線三分球命中，加上奧帝強勢切入完成3分打，隨後李愷諺、曼尼高又是連續切入得手，國王趁勢打出21比7領先開局。

隨後海神雖然嘗試追分，但關鍵時刻林書豪三分冷箭破網，沃許本又是禁區肆虐，曼尼高一次快攻戰斧式爆扣，國王拉開32比15領先優勢，隨後林書豪強勢切入得手後一度痛苦倒地，所幸狀況並無大礙，但海神禁區主力洋將艾德隨後吞下3犯，首節打完國王取得35比18領先。

次節國王開局就是一波10比2猛攻，持續擴大差距來到45比20，隨後洪志善遭吹違反運動精神犯規，海神稍稍縮小至19分差。但隨後國王又靠奧帝禁區強攻加上外線開火， 隨後林書豪高難度切入取分，再次拉開59比31大幅領先，半場打完國王也以61比38壓制海神。

▲沃許本回歸上陣，上半場就有13分、10籃板貢獻。（圖／TPBL提供）