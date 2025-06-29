林書豪下季是否再戰？　林書緯公開喊話攜手拚第3冠

▲新北國王奪冠，林書豪笑擁總冠軍金盃與最終FMVP殊榮。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王29日勇奪TPBL職籃歷史性首冠，也是林書豪、林書緯兄弟聯手後，連續第2年在台灣職籃舞台奪冠。林書緯在封王記者會上公開表示，「我們連續兩年拿了兩個，就看他（林書豪）願不願意再拿第3個冠軍！」至於林書豪則透露奪冠後痛哭的心境，直言因為付出了所有努力，才會有這樣的情緒釋放。

國王在總冠軍系列第7戰一路壓制對手高雄全家海神，最終108比89贏球，以4勝3敗奪得2024-25賽季TPBL職籃歷史性首冠。

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奪冠當下，林書豪激動落淚痛哭，並接下職業生涯首座FMVP殊榮。賽後他說，「這個季後賽是最挑戰我的一個季後賽，我在NBA黃蜂時期在季後賽首輪打到第7戰，在暴龍冠軍賽時期我幾乎沒有打，在NBA季後賽我一直被淘汰，對上海神，誰會想到他們變得那麼強，他們很值得贏得本季總冠軍，國王從上到下有那麼多好的故事，不只是籃球，今年在這個球隊，我們能在場下做好人、做好的榜樣，我非常開心。」

林書豪也說，「跟弟弟一起贏得冠軍，比拿下NBA總冠軍還要好玩很多，跟家庭的愛是和以前的隊友永遠比不上，身為林書緯的哥哥，看到他犧牲這麼多，我很心痛，也很感謝他。」

林書豪說，「我已經36歲了，我付出的努力，每天治療到凌晨1點鐘，季後賽我沒有時間照顧我的家庭，付出了我的百分之百，當贏下總冠軍，就會有這些情緒出來，當你付出了百分之百，現在終於可以釋放所有的情緒了。」

至於是否點頭下季回歸國王效力，林書豪則幽默表示，「有兄弟的都知道，弟弟有時候很討厭！」並未對此事明確表態。

▲新北國王奪得TPBL職籃創立後歷史性首冠。（圖／TPBL提供）