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快訊／林書豪奪總冠軍賽FMVP　王文祥宣布冠軍獎金5000萬台幣

▲國王林書豪、沃許本、奧帝、王文祥，海神威勝、蘇文儒。（圖／TPBL提供）

▲林書豪拿下職業生涯首座總冠軍賽FMVP。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王當家球星29日在TPBL職籃年度總冠軍第7戰，以108比89擊敗高雄全家海神，林書豪憑藉封王戰27分、5籃板、4助攻、2抄截、4阻攻，冠軍系列7戰平均22.4分、5.4籃板、6助攻、1.9抄截的優異表現，勇奪總冠軍賽MVP殊榮。國王董事長王文祥也宣布，此次封王冠軍獎金將有5000萬台幣。

林書豪在總冠軍第7戰以27分、5籃板、4助攻、2抄截、4阻攻的全面表現，率隊狂勝19分，並以4勝3敗艱辛登頂封王。

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▲新北國王勇奪TPBL職籃歷史性首冠。（圖／TPBL提供）

▲新北國王勇奪TPBL職籃歷史性首冠。（圖／TPBL提供）

在全場拋下漫天黃色冠軍彩帶時，林書豪也忍不住激動落淚，他表示，「今年主場優勢非常重要，謝謝你們每一位，謝謝我弟弟讓我有機會來這裡一起跟他打球！」

此次冠軍賽系列7戰，林書豪場均繳出22.4分、5.4籃板、6助攻、1.9抄截，最終也獲得冠軍賽FMVP殊榮，也是林書豪職業生涯首度拿下冠軍賽MVP肯定。

國王繼去年拿下PLG職籃後，本季再度勇奪TPBL職籃總冠軍，也讓球隊董事長王文祥開心喊出冠軍獎金將有新台幣5000萬元，另外王文祥也說，「我要謝謝其他6支球隊，聯盟7支球隊一起努力提升台灣籃球環境，我的夢想是希望台灣隊有一天能站上奧運舞台。」

▲國王林書豪、沃許本、奧帝、王文祥，海神威勝、蘇文儒。（圖／TPBL提供）

▲國王董事長王文祥宣佈本季冠軍獎金為新台幣5000萬元。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 新北國王林書豪總冠軍FMVP5000萬台籃王文祥

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