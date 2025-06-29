快訊／跟弟弟連兩年奪冠　林書豪：比拿NBA總冠軍還好玩

▲與林書緯攜手連續兩年奪冠，林書豪直言比奪得NBA總冠軍還好玩。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王29日在TPBL職籃年度總冠軍賽第7戰，順利以108比89擊敗高雄全家海神，以4勝3敗登頂封王，林書豪也憑藉22.4分、5.4籃板、6助攻、1.9抄截的出色表現，全票奪得總冠軍賽FMVP殊榮。林書豪賽後表示，「跟弟弟一起贏得冠軍，比拿下NBA總冠軍還要好玩很多，這個季後賽是我經歷過最挑戰的一個季後賽。」

在對手海神展現頑強韌性，將比賽逼入最終第7戰情況下，國王展現強大團隊戰力，最終在5人得分達雙位數，包括林書豪27分、5籃板、4助攻、2抄截、4阻攻，攻守全面的穩健表現帶領下，最終率隊苦戰7場後順利封王。

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林書豪賽後強調，「跟弟弟一起贏得冠軍，比拿下NBA總冠軍還要好玩很多，家庭的愛是以前NBA的隊友們永遠比不上，身為林書緯的哥哥，看到他犧牲這麼多，我很心痛，也很感謝他。」

林書緯則回應表示，「我很願意為哥哥犧牲，知道他要來國王，我願意犧牲，但重點就是要拿下冠軍，我們連續兩年拿了兩個，就看他願不願意再拿第3個冠軍。」

全場貢獻14分、4助攻、2抄截，林書緯也說，「我給予海神很高的肯定，他們是很拚的球隊，給了我們很大的挑戰，逼我們到最後一刻，主場優勢對我們來說非常重要。」

▲新北國王奪得TPBL職籃年度總冠軍。（圖／TPBL提供）