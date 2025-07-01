「浪花大山」不去湖人　羅培茲5.2億台幣加盟快艇

▲「浪花大山」羅培茲將轉戰快艇效力。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

有「浪花大山」稱號的37歲老將中鋒羅培茲（Brook Lopez），1日傳出以2年1800萬美金，折合台幣約5.2億元的價碼，轉戰加盟洛杉磯快艇，也結束他在密爾瓦基公鹿效力7年並助隊勇奪隊史第2冠旅程。值得一提的是，羅培茲最終選擇洛城快艇，而非外傳的另一支豪門勁旅洛杉磯湖人，也可說跌破不少專家眼鏡。

生涯曾1次入選聯盟明星賽、2次入選年度防守陣容的羅培茲，即便已經邁入37歲高齡，甫結束的2024-25賽季，羅培茲仍能貢獻13分、5籃板、1.8助攻、1.9阻攻，整體三分球命中率也是夠水準的37.3%，可說是相當可靠的內線長人。

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根據美國媒體《ESPN》報導，羅培茲1日選擇以2年1800萬美金與快艇簽約，新賽季將正式來到洛杉磯效力，而他的外線投射與禁區護框能力，將可為快艇內線帶來極大補強，持續朝西區冠軍之路邁進。

不過羅培茲選擇離開待了7季的公鹿，也代表公鹿在2021年勇奪隊史第2冠的主力班底已經逐步瓦解，包括哈勒戴（Jrue Holiday）、米德爾頓（Khris Middleton）已先後離開球隊，如今羅培茲也宣告離隊，目前公鹿僅剩王牌球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）情況下，後續字母哥是否也可能要求走人，將徹底牽動聯盟戰力版圖重整。