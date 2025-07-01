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韓國啦啦隊女神朴騏良高喊「愛台灣」　最愛美食竟是大腸麵線

▲韓國啦啦隊女神朴騏良喊話想當台韓文化交流大使，最愛台灣的美食是大腸麵線。（圖／耐特行銷）

▲韓國啦啦隊女神朴騏良喊話想當台韓文化交流大使。（圖／耐特行銷）

記者杜奕君／綜合報導

擁有韓國啦啦隊傳奇女神稱號，啦啦隊應援資歷長達17年之久的朴騏良，日前接受YouTube頻道《韓妞安妞》專訪，暢談啦啦隊應援心路歷程。其中，朴騏良也特別回憶過去兩度受邀來台參與應援活動的種種有趣回憶。朴騏良透露特別懷念台灣美食，包括大腸麵線與最有名的珍奶。喊話希望成為台韓文化交流大使的她，更透露已經找到合適人選，能夠前進台灣發展。

身為韓國啦啦隊第一傳奇女神，擁有17年啦啦隊應援資歷的朴騏良，目前仍跨足韓國職棒、職籃以及職業足球等熱門運動項目應援。甚至也在演藝圈十分活躍，參與眾多綜藝節目錄製以及廣告拍攝，可說是不折不扣的「藝人啦啦隊員」。

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事實上，朴騏良和台灣有不小淵源，早在2018年、2019年就曾應中華職棒Lamigo桃猿（現樂天桃猿）之邀，來台參與相關活動。

▲韓國啦啦隊女神朴騏良喊話想當台韓文化交流大使，最愛台灣的美食是大腸麵線。（圖／耐特行銷）

▲曾多次來台的朴騏良，最愛台灣的美食是大腸麵線。（圖／耐特行銷）

朴騏良回憶道，「台灣的朋友們很早就認識我，因此有很多粉絲到機場接機，在球場應援也感受到台灣球迷的熱情，舞台最前方擠得水泄不通。比賽結束回飯店時，飯店外也聚集了幾百位的球迷等待合照、簽名，甚至送了我很多台灣的伴手禮，真的非常感謝。」

朴騏良也特別懷念台灣的各種美食，她說，「我對於台灣美食印象非常深刻，特別是大腸麵線真的很好吃，即便很熱的夏天，還是很多人邊流汗邊吃，我也是揮汗全部吃完，因為真的非常好吃。」

另外，提到美食，當然也少不了台灣最有名的奶茶，朴騏良笑說，「當時在球場休息室的時候，就會有奶茶、芒果冰一直送進來，大約有100杯，但其實我們只有4名啦啦隊成員以及2位隨行人員，真的完全喝不完也吃不完。」

朴騏良透露，「直到現在還有台灣粉絲會用韓文傳訊息給我，希望我到台灣發展，持續和我交流，甚至直接來到韓國球場找我簽名、送我台灣的零食，我真的非常感謝，也對台灣有許多美好的回憶。」

「如果可以，我甚至希望成為『騏良大使』，成為台韓的文化交流大使，讓更多的韓國民眾可以到台灣多多遊玩。」朴騏良如此說道。

在訪談最後，朴騏良也做出驚人預告，她強調，「因為在韓國的工作分身乏術，但我已經找到適合替代自己到台灣發展人選！」至於究竟是誰成為傳奇女神朴騏良欽點人選，就請粉絲們持續關注《韓妞安妞》頻道，將有第一手的資訊公佈。

▲韓國啦啦隊女神朴騏良喊話想當台韓文化交流大使，最愛台灣的美食是大腸麵線。（圖／耐特行銷）

▲朴騏良透露已經找到適合到台灣發展人選。（圖／耐特行銷）

關鍵字： 朴騏良啦啦隊女神應援

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