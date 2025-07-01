快訊／夢想家季後賽淘汰火速換帥　皮爾曼「降轉」助理總教練

▲夢想家球團宣布，原總教練皮爾新賽季轉任助理總教練。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家本季在TPBL職籃季後賽首輪淘汰出局，教練團也火速做出改變，。球團1日宣布，原總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）將於新賽季轉任助理總教練，未來將以新角色持續協助球隊。球團也同步表示，新任總教練人選將在8月中確定，期望盡快完成教練團完整陣容，迎接新賽季挑戰。

現年54歲的皮爾曼自2023年起執掌夢想家兵符，執教期間累積兩個完整賽季，取得近六成勝率。在2023–24賽季，他率隊打出24勝16敗佳績，一度締造十連勝紀錄，並以例行賽第二名之姿晉級季後賽。

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2024–25賽季轉戰TPBL聯盟，球隊則在其帶領下繳出21勝15敗的穩定成績，展現競爭力與執行力。除戰績亮眼外，皮爾曼在球隊文化建立與年輕球員養成方面同樣貢獻卓著，是球團教練體系中不可或缺的重要一員。

對於新角色的轉換，皮爾曼表示，「我將以新的身份持續陪伴夢想家，但我對這支球隊的熱情與責任感沒有改變，會持續盡全力協助球隊成長。」

夢想家總經理韓駿鎧也表示，「感謝皮爾曼教練在過去兩季為球隊建立了堅實的基礎，他的專業能力與領導讓球隊受益良多。相信他在新的角色中，仍是教練團中不可或缺的人物，與我們一同迎向新賽季挑戰。」

