運動雲

>

快訊／夢想家季後賽淘汰火速換帥　皮爾曼「降轉」助理總教練

▲▼夢想家球團宣布，原總教練皮爾新賽季轉任助理總教練。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

▲夢想家球團宣布，原總教練皮爾新賽季轉任助理總教練。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家本季在TPBL職籃季後賽首輪淘汰出局，教練團也火速做出改變，。球團1日宣布，原總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）將於新賽季轉任助理總教練，未來將以新角色持續協助球隊。球團也同步表示，新任總教練人選將在8月中確定，期望盡快完成教練團完整陣容，迎接新賽季挑戰。

現年54歲的皮爾曼自2023年起執掌夢想家兵符，執教期間累積兩個完整賽季，取得近六成勝率。在2023–24賽季，他率隊打出24勝16敗佳績，一度締造十連勝紀錄，並以例行賽第二名之姿晉級季後賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2024–25賽季轉戰TPBL聯盟，球隊則在其帶領下繳出21勝15敗的穩定成績，展現競爭力與執行力。除戰績亮眼外，皮爾曼在球隊文化建立與年輕球員養成方面同樣貢獻卓著，是球團教練體系中不可或缺的重要一員。

對於新角色的轉換，皮爾曼表示，「我將以新的身份持續陪伴夢想家，但我對這支球隊的熱情與責任感沒有改變，會持續盡全力協助球隊成長。」

夢想家總經理韓駿鎧也表示，「感謝皮爾曼教練在過去兩季為球隊建立了堅實的基礎，他的專業能力與領導讓球隊受益良多。相信他在新的角色中，仍是教練團中不可或缺的人物，與我們一同迎向新賽季挑戰。」
 

關鍵字： 夢想家皮爾曼TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「餅皇」回來了！　卡佩拉3年6.2億台幣將重返火箭

「餅皇」回來了！　卡佩拉3年6.2億台幣將重返火箭

「浪花大山」不去湖人　羅培茲5.2億台幣加盟快艇

「浪花大山」不去湖人　羅培茲5.2億台幣加盟快艇

韓國啦啦隊女神朴騏良高喊「愛台灣」　最愛美食竟是大腸麵線

韓國啦啦隊女神朴騏良高喊「愛台灣」　最愛美食竟是大腸麵線

國王喊話全力續留林書豪　毛加恩：這個月就會開始談

國王喊話全力續留林書豪　毛加恩：這個月就會開始談

快訊／跟弟弟連兩年奪冠　林書豪：比拿NBA總冠軍還好玩

快訊／跟弟弟連兩年奪冠　林書豪：比拿NBA總冠軍還好玩

林書豪下季是否再戰？　林書緯公開喊話攜手拚第3冠

林書豪下季是否再戰？　林書緯公開喊話攜手拚第3冠

快訊／林書豪奪總冠軍賽FMVP　王文祥宣布冠軍獎金5000萬台幣

快訊／林書豪奪總冠軍賽FMVP　王文祥宣布冠軍獎金5000萬台幣

快訊／海神硬漢哭了　胡瓏貿爭冠失利落淚：下季一定會再回來

快訊／海神硬漢哭了　胡瓏貿爭冠失利落淚：下季一定會再回來

快訊／林書豪哭了！轟27分4助攻4阻攻　新北國王勇奪TPBL歷史首冠

快訊／林書豪哭了！轟27分4助攻4阻攻　新北國王勇奪TPBL歷史首冠

快訊／林書豪開賽96秒吞技術犯規　總冠軍第7戰半場國王23分領先

快訊／林書豪開賽96秒吞技術犯規　總冠軍第7戰半場國王23分領先

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門新聞

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

2南珉貞親邀上節目！江庭毅：我要發瘋

3江庭毅驚喜入悍將：以為兄弟或台鋼

4蔡琞傑特質吸睛　平野：最好的野手

5林威助選2捕最開心！劉承佑憑實力

最新新聞

1超人力霸王奧米加領軍降臨大巨蛋！

2湖人不甩詹皇施壓？為2027保留空間

3夢想家換帥　皮爾曼降轉助理總教練

43年6.2億　「餅皇」卡佩拉將重返火箭

5「小蠻牛」溫網首輪5盤大戰險勝

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

「氛圍很不一樣！」　羅戈今晚當季後賽投...若加賽登板也OK

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366