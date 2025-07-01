曾被NBA達拉斯小牛看上　李忠熙曝光神射秘訣：每日進1000顆外線

▲亞洲籃壇傳奇神射李忠熙，透露自己以前每天投進1000顆外線。（圖／文化大學提供）

記者杜奕君／台北報導

昔日有「亞洲第一神射手」美名，曾在世錦男籃賽（現世界盃男籃賽）單場豪取45分，甚至傳出被NBA達拉斯小牛（獨行俠）看上的南韓傳奇球星李忠熙，在相隔27年之久後，重返台灣與昔日CBA中華職籃時期子弟兵，前中華男籃神射手羅興樑共同舉辦《MONARCH菁英射手營》。李忠熙透露，「射手沒有秘訣，就是不斷苦練，以前我要求自己每天投進1000顆外線，練習量足夠才能休息。」

過去曾是亞洲王牌神射手，為南韓籃球寫下無數功績，球員生涯末期也曾來到台灣CBA中華職籃人氣勁旅宏國擔任球員及總教練的李忠熙，在相隔27年之後，再次重返寶島台灣，與昔日隊友兼愛徒，也是中華男籃一代傳奇神射羅興樑攜手開辦《MONARCH菁英射手營》，希望為台灣籃壇培育更多籃球新血及幼苗。

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羅興樑表示，「現在的基層教練，為了成績考量，往往忽略了球員的基礎及觀念，我們希望能帶給年輕選手正確的觀念與訓練方式，為台灣籃球盡一份心力。」

李忠熙則強調，「要成為一名超級射手，天賦真的是其次，重點是努力，因為流過的汗絕對不會白費。」

李忠熙更以自己的訓練模式舉例，「我在高中時期，曾連續10個月進行投籃訓練強化，每天要求自己至少投進1000顆外線，每天分成早、午、晚，每1個小時就要完成200到300顆外線，要將練習視正式比賽，現在的年輕球員往往練習是練習，比賽是比賽，這樣是不行的。」

本身是個「大近視」的李忠熙也說，「當時我真的練到只要根據場上站的位置，就能知道和籃框的相對距離，該用什麼樣的力道出手投籃，平時也絕對不用投籃手來提重物，我1997年離開台灣，經過27年再度回來，希望能夠幫助台灣籃球傳承頂尖射手的快、狠、準觀念。」

▲亞洲籃壇兩大傳奇神射李忠熙、羅興樑夢幻合體，打造《MONARCH菁英射手營》。（圖／文化大學提供）