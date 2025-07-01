運動雲

>

曾被NBA達拉斯小牛看上　李忠熙曝光神射秘訣：每日進1000顆外線

▲亞洲籃壇兩大傳奇神射李忠熙、羅興樑夢幻合體，打造《MONARCH菁英射手營》。（圖／文化大學提供）

▲亞洲籃壇傳奇神射李忠熙，透露自己以前每天投進1000顆外線。（圖／文化大學提供）

記者杜奕君／台北報導

昔日有「亞洲第一神射手」美名，曾在世錦男籃賽（現世界盃男籃賽）單場豪取45分，甚至傳出被NBA達拉斯小牛（獨行俠）看上的南韓傳奇球星李忠熙，在相隔27年之久後，重返台灣與昔日CBA中華職籃時期子弟兵，前中華男籃神射手羅興樑共同舉辦《MONARCH菁英射手營》。李忠熙透露，「射手沒有秘訣，就是不斷苦練，以前我要求自己每天投進1000顆外線，練習量足夠才能休息。」

過去曾是亞洲王牌神射手，為南韓籃球寫下無數功績，球員生涯末期也曾來到台灣CBA中華職籃人氣勁旅宏國擔任球員及總教練的李忠熙，在相隔27年之後，再次重返寶島台灣，與昔日隊友兼愛徒，也是中華男籃一代傳奇神射羅興樑攜手開辦《MONARCH菁英射手營》，希望為台灣籃壇培育更多籃球新血及幼苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅興樑表示，「現在的基層教練，為了成績考量，往往忽略了球員的基礎及觀念，我們希望能帶給年輕選手正確的觀念與訓練方式，為台灣籃球盡一份心力。」

李忠熙則強調，「要成為一名超級射手，天賦真的是其次，重點是努力，因為流過的汗絕對不會白費。」

李忠熙更以自己的訓練模式舉例，「我在高中時期，曾連續10個月進行投籃訓練強化，每天要求自己至少投進1000顆外線，每天分成早、午、晚，每1個小時就要完成200到300顆外線，要將練習視正式比賽，現在的年輕球員往往練習是練習，比賽是比賽，這樣是不行的。」

本身是個「大近視」的李忠熙也說，「當時我真的練到只要根據場上站的位置，就能知道和籃框的相對距離，該用什麼樣的力道出手投籃，平時也絕對不用投籃手來提重物，我1997年離開台灣，經過27年再度回來，希望能夠幫助台灣籃球傳承頂尖射手的快、狠、準觀念。」

▲亞洲籃壇兩大傳奇神射李忠熙、羅興樑夢幻合體，打造《MONARCH菁英射手營》。（圖／文化大學提供）

▲亞洲籃壇兩大傳奇神射李忠熙、羅興樑夢幻合體，打造《MONARCH菁英射手營》。（圖／文化大學提供）

關鍵字： 李忠熙羅興樑射手MONARCH菁英射手營

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞洲兩大神射合體！李忠熙隔27年重返台灣　羅興樑感動哭了

亞洲兩大神射合體！李忠熙隔27年重返台灣　羅興樑感動哭了

快訊／夢想家季後賽淘汰火速換帥　皮爾曼「降轉」助理總教練

快訊／夢想家季後賽淘汰火速換帥　皮爾曼「降轉」助理總教練

「餅皇」回來了！　卡佩拉3年6.2億台幣將重返火箭

「餅皇」回來了！　卡佩拉3年6.2億台幣將重返火箭

「浪花大山」不去湖人　羅培茲5.2億台幣加盟快艇

「浪花大山」不去湖人　羅培茲5.2億台幣加盟快艇

韓國啦啦隊女神朴騏良高喊「愛台灣」　最愛美食竟是大腸麵線

韓國啦啦隊女神朴騏良高喊「愛台灣」　最愛美食竟是大腸麵線

國王喊話全力續留林書豪　毛加恩：這個月就會開始談

國王喊話全力續留林書豪　毛加恩：這個月就會開始談

快訊／跟弟弟連兩年奪冠　林書豪：比拿NBA總冠軍還好玩

快訊／跟弟弟連兩年奪冠　林書豪：比拿NBA總冠軍還好玩

林書豪下季是否再戰？　林書緯公開喊話攜手拚第3冠

林書豪下季是否再戰？　林書緯公開喊話攜手拚第3冠

快訊／林書豪奪總冠軍賽FMVP　王文祥宣布冠軍獎金5000萬台幣

快訊／林書豪奪總冠軍賽FMVP　王文祥宣布冠軍獎金5000萬台幣

快訊／海神硬漢哭了　胡瓏貿爭冠失利落淚：下季一定會再回來

快訊／海神硬漢哭了　胡瓏貿爭冠失利落淚：下季一定會再回來

【怒踹前車】男騎士伸腳猛踹前車　險害慘摔畫面曝

熱門新聞

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

大谷翔平比賽當復健飆163火球　連敵隊教頭都讚：特別的天才

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

2南珉貞親邀上節目！江庭毅：我要發瘋

3江庭毅驚喜入悍將：以為兄弟或台鋼

4唯一能在大聯盟復健的人：大谷翔平

5林威助選2捕最開心！劉承佑憑實力

最新新聞

1沙國球隊世俱盃16強爆冷退曼城

2李忠熙曝神射秘訣：每日進1000顆外線

3國米世俱盃16強爆冷出局　隊長怒噴全隊

4中職明星賽完售！8萬人史上最高紀錄

5李忠熙隔27年返台執教　羅興樑感動哭了

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

「氛圍很不一樣！」　羅戈今晚當季後賽投...若加賽登板也OK

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366