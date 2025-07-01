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亞洲兩大神射合體！李忠熙隔27年重返台灣　羅興樑感動哭了

▲亞洲籃壇兩大傳奇神射李忠熙、羅興樑夢幻合體，打造《MONARCH菁英射手營》。（圖／文化大學提供）

▲亞洲籃壇兩大傳奇神射李忠熙、羅興樑夢幻合體，打造《MONARCH菁英射手營》。（圖／文化大學提供）

記者杜奕君／台北報導

昔日亞洲籃壇兩大神射手李忠熙、羅興樑夢幻合體！相隔27年之久，前南韓傳奇射手李忠熙重返台灣，與昔日子弟兵，也是前中華男籃神射手「神奇小子」羅興樑攜手舉辦《MONARCH菁英射手營》，希望為台灣籃壇打造更多年輕幼苗。1日記者會上，兩人都強調，「現在雖然有科學化訓練，但最重要的還是在基礎動作的訓練，根基夠穩，才能為職籃輸送更多人才。」

當年被譽為「神奇小子」的羅興樑，現任中國文化大學體育系教練，與暌違近30年旋風訪台的「亞洲第一射手」李忠熙攜手合作，共同開辦首屆《MONARCH菁英射手營》。這對師徒再度合體，以傳奇射手的身分傳承「快、狠、準」的投射精神，為台灣籃壇注入全新能量，掀起職業化訓練的新風潮。

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羅興樑教練說，李忠熙是他一生敬重的恩師，這次能攜手為台灣培育新世代射手，意義深遠。射手營的訓練內容聚焦於現代職業籃球所重視的投射能力、空間創造與戰術應變能力，設計三大核心訓練面向：技術動作、戰術應用與球場智慧。結合Pick and Roll（擋拆）、投籃腳步與手型調整、動態空間感訓練與防守閱讀等五大進攻心法，協助選手提升實戰節奏掌握與決策能力。

「我們教的不只是投球，而是如何在場上創造出空檔，在高壓與快節奏中做出正確決策。」羅興樑教練強調，射手的價值已不僅止於得分，更是戰術節點的關鍵角色，必須具備全場的觀察力與執行力。

李忠熙則提到，「汗水，是唯一不會背叛選手的夥伴。」他強調，唯有勤奮與正確訓練觀念，才能成就真正的頂尖射手。

台灣籃壇傳奇教練邱大宗也驚喜現身，加入教練團行列。他與李忠熙、羅興樑多年並肩作戰，三人此次合體可謂重現籃壇金三角。邱教練以其豐富帶隊經驗與戰術眼光，為營隊注入更全面的實戰視野與技術解析，提升整體訓練層次。

此外，LJSneakers主理人洪維宏特別為李忠熙、羅興樑與MONARCH品牌創辦人陳逸手繪三雙專屬球鞋，向三位長年推動台灣籃球發展的熱血份子致敬。洪維宏曾為NBA球星Dwight Howard設計客製球鞋，此次參與象徵運動與潮流文化的融合，為活動增添時尚亮點。

MONARCH品牌秉持「每位球員都該擁有接受頂尖訓練的機會」的理念，透過系統化、職業化的訓練模式，幫助台灣年輕球員拓展國際視野，強化場上思考與戰略運用。

李忠熙與羅興樑表示，「《MONARCH菁英射手營》不僅是一次技術訓練，更是一場觀念革命，期望藉此重新定義射手價值，為台灣籃球未來鋪設堅實道路。」

▲亞洲籃壇兩大傳奇神射李忠熙、羅興樑夢幻合體，打造《MONARCH菁英射手營》。（圖／文化大學提供）

▲《MONARCH菁英射手營》在文化大學體育館正式開訓。（圖／文化大學提供）

關鍵字： 羅興樑李忠熙MONARCH菁英射手營台籃三分球射手

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