邱大宗與鋼鐵人合約到期　喊話PLG、TPBL及SBL都願執教

▲邱大宗（左2）與鋼鐵人合約告一段落，目前加入《MONARCH菁英射手營》執教。（圖／文化大學提供）

記者杜奕君／台北報導

由亞洲籃壇兩大傳奇射手李忠熙、羅興樑共同舉辦的《MONARCH菁英射手營》，1日舉行記者會，此次教練團也包括當今台灣籃壇頂尖總教練邱大宗。在5月底已經和PLG職籃高雄鋼鐵人合約到期，邱大宗今日談及自己的下一步動向時強調，「傾向留在台灣執教，不論是PLG職籃、TPBL職籃或是SBL籃球聯賽，自己都抱持開放態度。」

過去兩季都執掌鋼鐵人兵符，邱大宗在5月底約滿後，目前處於「待業」狀態，因此這次也加入《MONARCH菁英射手營》，與昔日CBA職籃宏國時期的兩名老戰友李忠熙、羅興樑共同培育年輕籃球後進。

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邱大宗表示，「和鋼鐵人的合約確實告一段落，因此球隊目前的動向我比較不清楚。」至於執教生涯的下一步該何去何從，邱大宗則透露，「確實有中國球隊來接觸，但自己比較希望留在台灣執教，不會侷限哪個層級，不管PLG職籃、TPBL職籃或是SBL籃球聯賽有需求，都可以來找我。」

談到此次訓練營匯集兩大神射手李忠熙、羅興樑，邱大宗透露，「李忠熙當年真的很準，巔峰時期籃框對他來說就跟大海一樣，甚至可以坐在球員席，就把球直接投進，和現在的NBA球星柯瑞（Stephen Curry）有點像。」

至於台灣出產的神射手羅興樑，邱大宗則說，「羅興樑的攻擊手段比較多元，也是苦練出來的，以前我曾經過年時回苗栗，下大雨開車在路上看到有人練跑，車子開過去發現是羅興樑，很開心他們願意在訓練營指導年輕球員，特別是李忠熙，過了27年他還對台灣念念不忘，真的很感動。」

▲鋼鐵人與邱大宗的兩年合約正式期滿。（圖／PLG提供）