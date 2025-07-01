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當代台籃是否有頂級射手　羅興樑：No！

▲亞洲籃壇兩大傳奇神射李忠熙、羅興樑夢幻合體，打造《MONARCH菁英射手營》。（圖／文化大學提供）

▲羅興樑（左）認為當前台灣籃壇已經沒有頂尖射手存在。（圖／文化大學提供）

記者杜奕君／台北報導

闊別台灣27年，昔日曾有「亞洲第一神射手」美名的南韓傳奇球星李忠熙，1日與中華男籃傳奇神射手羅興樑攜手開辦「MONARCH菁英射手營」，希望為台灣籃壇培育更多年輕籃球新血。當被問到當代台灣籃壇是否還有「頂級射手」存在時，羅興樑直言表示，「No！」他也喊話希望年輕球員更應該在投射訓練下功夫，才能往更高層級邁進。

匯集90年代兩大亞洲頂級神射手李忠熙、羅興樑，「MONARCH菁英射手營」此次在文化大學舉辦，兩位傳奇球星將不藏私的把畢生投籃絕學傳授給年輕選手，希望為台灣籃壇培育更多年輕後進。

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李忠熙與羅興樑身高都僅180公分出頭，即便在當年的亞洲籃壇環境，主打得分後衛都仍嫌矮小，但兩人都憑藉紮實基本功以及穩定的投籃，在職業舞台甚至國際賽場打出一片天。

永遠的「神奇小子」羅興樑就說，「身高不夠絕對不是藉口，而是應該思考在身材條件不如人的情況下，該如何強化自身的基本功。」

「以我自己為例，除了外線，我還能到低位去單打對手的後衛，甚至吸引包夾後分球，在球員時代我可以說幾乎沒有假期，因為我知道既然先天條件不如人，我就必須要比其他人更努力。」羅興樑如此說道。

羅興樑甚至認為，目前的台灣籃壇，已經沒有所謂的頂尖射手存在，「以前中華隊碰上韓國隊，怎麼可能一面倒，現在幾乎看不到車尾燈。最主要還是球員本身下的功夫不夠，基層教練為了成績，反而忽略技巧與基礎動作，應該要反覆練習，先有基礎才去求變化，最重要的是自信心，身高不夠絕對不是問題。」

關鍵字： 李忠熙羅興樑射手MONARCH菁英射手營台籃

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