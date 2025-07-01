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新北國王冠軍封王遊行登場　喊話要拚隊史三連冠

▲新北國王總冠軍封王遊行1日登場，喊話要拚隊史三連冠。（圖／新北國王提供）

▲新北國王總冠軍封王遊行1日登場，喊話要拚隊史三連冠。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

歷經七戰激戰，新北國王奪下TPBL元年總冠軍，締造跨聯盟二連霸的紀錄。球團於今（1日）舉行冠軍遊行與球迷同樂會，與國王球迷及新北市市民共享這份榮耀時刻。

遊行於下午1點30分從新莊體育館出發，車隊途經新北市政府前廣場，市長侯友宜也於市府門口迎接冠軍隊伍，與總經理毛加恩及全隊一同高舉冠軍金盃，共享這座城市的光榮時刻。沿途熱情球迷頂著高溫夾道歡呼，不少人從開場一路跟隨車隊，甚至有球迷騎腳踏車全程陪同，車上球員不時揮手致意，現場氣氛熱烈。

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李愷諺受訪時透露，一名球迷在高達近37度的高溫下，全程騎著腳踏車追隨遊行隊伍，讓他十分感動。「在這麼熱的天氣裡還能堅持跟完全程，真的很敬佩，這就是國王球迷的熱情。」愷諺笑說，這一幕也為整段遊行留下難忘回憶。

回到新莊體育館後，球迷同樂會緊接登場，延續熱烈氛圍。活動中球員輪番上台分享奪冠心情，四位洋將也驚喜「秀中文」，笑料不斷；桑尼拿起吉他現場演奏，一出手便讓球迷驚艷；「榜哥」林金榜更是連續兩年登台熱舞，帶動全場氣氛達到高峰。

▲新北國王總冠軍封王遊行1日登場，喊話要拚隊史三連冠。（圖／新北國王提供）

▲新北國王冠軍遊行，林書豪、林書緯參與慶祝活動。（圖／新北國王提供）

互動遊戲環節中，球員與球迷攜手挑戰趣味任務，笑聲與掌聲不斷，現場充滿濃濃的情感連結。同樂會尾聲迎來球迷最期待的簽名會環節，球員們用最真誠的笑容與行動回應球迷的支持。

新北國王總經理毛加恩表示，球隊致力於深耕在地籃球文化，期待讓更多市民朋友走進場館、感受屬於新北的籃球熱情。他提到，今年總冠軍賽激戰至第七戰，能在主場與球迷一同封王，是對這座城市最好的回饋。過去四季三度闖進總決賽、兩度奪冠，未來球隊也將繼續挑戰更高目標，全力衝刺隊史三連冠。

▲新北國王總冠軍封王遊行1日登場，喊話要拚隊史三連冠。（圖／新北國王提供）

▲新北國王洋將沃許本開心慶賀冠軍榮耀。（圖／新北國王提供）

關鍵字： 新北國王總冠軍遊行林書豪林書緯毛加恩台籃TPBL

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