運動雲

>

本季連轉3隊　「德國軟豆」施洛德又簽3年13億台幣新約前進國王

▲▼活塞康寧漢、施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲施洛德傳出與國王簽下3年新約。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季內就連轉3隊，本季先後效力籃網、勇士以及活塞的「德國軟豆」施洛德（Dennis Schroder），傳出將和國王簽下3年4500萬美金，折合台幣約13億元的新約，新賽季再度獲得另一件新球衣，前進國王效力。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王將和現年31歲，來自德國的後場戰將施洛德簽約，新賽季他將來到沙加緬度效力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季施洛德從籃網出發，一度打出亮眼表現，在23場出賽中繳出18.4分、6.6助攻，但他隨後先是透過交易來到西區人氣勁旅勇士，後續又被送往「汽車城」活塞，雖然成績略有下滑，但整個賽季仍繳出13.1分、2.6籃板、5.4助攻，整體三分球命中率也有34.2%。

在季後賽首輪面對尼克，施洛德整體表現出色，以49.1%的高投籃命中率砍下12.5分，三分球命中率更高達驚人的47.6%，這樣的表現也讓國王決定出手，以3年合約綁住這位正值當打之年的後場好手。

▲▼勇士格林、柯瑞、施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲施洛德本季先後效力籃網、勇士以及活塞，可說是「隨插即用」的後場活棋。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA施洛德國王Dennis Schroder

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

暴龍砸重本！　4年40.9億台幣續約優質長人波圖爾

暴龍砸重本！　4年40.9億台幣續約優質長人波圖爾

林秉聖本季兩度請益求教　羅興樑大讚自律訓練態度

林秉聖本季兩度請益求教　羅興樑大讚自律訓練態度

玉山射箭國手選拔賽　逾260位戰將拚世青、世青少國手資格

玉山射箭國手選拔賽　逾260位戰將拚世青、世青少國手資格

邱大宗與鋼鐵人合約到期　喊話PLG、TPBL及SBL都願執教

邱大宗與鋼鐵人合約到期　喊話PLG、TPBL及SBL都願執教

新北國王冠軍封王遊行登場　喊話要拚隊史三連冠

新北國王冠軍封王遊行登場　喊話要拚隊史三連冠

當代台籃是否有頂級射手　羅興樑：No！

當代台籃是否有頂級射手　羅興樑：No！

曾被NBA達拉斯小牛看上　李忠熙曝光神射秘訣：每日進1000顆外線

曾被NBA達拉斯小牛看上　李忠熙曝光神射秘訣：每日進1000顆外線

亞洲兩大神射合體！李忠熙隔27年重返台灣　羅興樑感動哭了

亞洲兩大神射合體！李忠熙隔27年重返台灣　羅興樑感動哭了

快訊／夢想家季後賽淘汰火速換帥　皮爾曼「降轉」助理總教練

快訊／夢想家季後賽淘汰火速換帥　皮爾曼「降轉」助理總教練

「餅皇」回來了！　卡佩拉3年6.2億台幣將重返火箭

「餅皇」回來了！　卡佩拉3年6.2億台幣將重返火箭

【心碎現場】彭振聲妻輕生亡　檢方「勘驗現場結束」轉往殯儀館

熱門新聞

震撼！公鹿簽下溜馬10年禁區主將透納　裁掉重傷里拉德惹怒字母哥

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

大谷翔平炸裂！達成連續5年30轟　還寫下史上第4人壯舉

快訊／雷霆一哥SGA獲4年破83億續約　年薪20.8億創NBA史上新高

看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

勇士兩冠軍成員在鵜鶘重聚　昔浪花小弟歡迎魯尼：太嗨了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1公鹿簽下溜馬禁區主將　裁掉里拉德

2韓籍電玩系啦啦隊女神文慧真加入統一獅

3大谷翔平炸裂！達成連續5年30轟壯舉

4雷霆一哥SGA83億續約　年薪史上新高

5看到野手登板就火大！大聯盟OB震怒

最新新聞

1林盛恩本季首轟出爐　「龍仔」炸裂第10轟

2大谷翔平轟　援護山本由伸第8勝

3藍鳥2連勝洋基　美東競爭白熱化

4斯威雅蒂首輪61連勝締紀錄

5活塞砸14億台幣　網羅阿舍哥羅賓森

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

學生見「超短線扯鈴」傻眼　老師靈活示範還能繞腳

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366