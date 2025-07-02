本季連轉3隊　「德國軟豆」施洛德又簽3年13億台幣新約前進國王

▲施洛德傳出與國王簽下3年新約。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季內就連轉3隊，本季先後效力籃網、勇士以及活塞的「德國軟豆」施洛德（Dennis Schroder），傳出將和國王簽下3年4500萬美金，折合台幣約13億元的新約，新賽季再度獲得另一件新球衣，前進國王效力。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王將和現年31歲，來自德國的後場戰將施洛德簽約，新賽季他將來到沙加緬度效力。

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本季施洛德從籃網出發，一度打出亮眼表現，在23場出賽中繳出18.4分、6.6助攻，但他隨後先是透過交易來到西區人氣勁旅勇士，後續又被送往「汽車城」活塞，雖然成績略有下滑，但整個賽季仍繳出13.1分、2.6籃板、5.4助攻，整體三分球命中率也有34.2%。

在季後賽首輪面對尼克，施洛德整體表現出色，以49.1%的高投籃命中率砍下12.5分，三分球命中率更高達驚人的47.6%，這樣的表現也讓國王決定出手，以3年合約綁住這位正值當打之年的後場好手。

▲施洛德本季先後效力籃網、勇士以及活塞，可說是「隨插即用」的後場活棋。（圖／達志影像／美聯社）