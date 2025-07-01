運動雲

>

林秉聖本季兩度請益求教　羅興樑大讚自律訓練態度

▲亞洲籃壇兩大傳奇神射李忠熙、羅興樑夢幻合體，打造《MONARCH菁英射手營》。（圖／文化大學提供）

▲羅興樑（左）透露林秉聖本季在CBA曾遭遇撞牆期，曾兩度返台時向他請益。（圖／文化大學提供）

記者杜奕君／台北報導

由亞洲籃壇兩大傳奇射手李忠熙、羅興樑共同舉辦的《MONARCH菁英射手營》在文化大學登場，由台、韓兩位籃球名將親自指導年輕籃球後進。羅興樑也提到畢業自文化的現役好手「齊天大聖」林秉聖，認為他的自律訓練態度值得肯定。羅興樑透露，「本季林秉聖挑戰中國CBA聯賽曾遇到撞牆期，回台時曾兩度向我請益，我也給了他一些旅外的經驗分享。」

闊別台灣27年，曾是亞洲第一神射手的李忠熙此次再度來台，與昔日老戰友兼愛徒羅興樑共同舉辦訓練營，希望為台灣基層籃球盡心力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅興樑今日在記者會上激動哽咽地說，「見到李忠熙大哥很開心！我一直期待今天的到來，他一直都很關心台灣的籃球，還說自己也是台灣人！」

現今台灣雙職籃並行，羅興樑卻點出現在的球員仍然苦練不夠，特別是基本功的訓練不足。不過他也提到本季幫助浙江廣廈拿下隊史CBA首冠的台灣好手林秉聖，讚揚他的訓練投入程度相當足夠。

羅興樑說，「林秉聖本季轉戰CBA聯賽，曾經碰到一些撞牆期，他在回來台灣時也曾兩度跟我討論，我也以過去的經驗提供他一些意見，除了訓練，也特別希望他要和隊友們融入維持好的關係，因為在場上他們才是能夠幫助你的人。」

林秉聖也透露，「今年轉戰CBA，確實在季初遇到一些狀況時，有向羅哥請益。本來此次訓練營，我也非常想要參加訓練，但因為正好碰到中華男籃的瓊斯盃集訓，我會看看能不能排出一些時間，希望能夠加入這次的訓練營來訓練。」

▲戰神麥卡倫、錢肯尼，特攻林韋翰，林秉聖。（圖／TPBL提供）

▲「齊天大聖」林秉聖本季幫助廣廈拿下隊史CBA首冠。（圖／資料照）

關鍵字： 林秉聖李忠熙羅興樑射手MONARCH菁英射手營台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

玉山射箭國手選拔賽　逾260位戰將拚世青、世青少國手資格

玉山射箭國手選拔賽　逾260位戰將拚世青、世青少國手資格

邱大宗與鋼鐵人合約到期　喊話PLG、TPBL及SBL都願執教

邱大宗與鋼鐵人合約到期　喊話PLG、TPBL及SBL都願執教

新北國王冠軍封王遊行登場　喊話要拚隊史三連冠

新北國王冠軍封王遊行登場　喊話要拚隊史三連冠

當代台籃是否有頂級射手　羅興樑：No！

當代台籃是否有頂級射手　羅興樑：No！

曾被NBA達拉斯小牛看上　李忠熙曝光神射秘訣：每日進1000顆外線

曾被NBA達拉斯小牛看上　李忠熙曝光神射秘訣：每日進1000顆外線

亞洲兩大神射合體！李忠熙隔27年重返台灣　羅興樑感動哭了

亞洲兩大神射合體！李忠熙隔27年重返台灣　羅興樑感動哭了

快訊／夢想家季後賽淘汰火速換帥　皮爾曼「降轉」助理總教練

快訊／夢想家季後賽淘汰火速換帥　皮爾曼「降轉」助理總教練

「餅皇」回來了！　卡佩拉3年6.2億台幣將重返火箭

「餅皇」回來了！　卡佩拉3年6.2億台幣將重返火箭

「浪花大山」不去湖人　羅培茲5.2億台幣加盟快艇

「浪花大山」不去湖人　羅培茲5.2億台幣加盟快艇

韓國啦啦隊女神朴騏良高喊「愛台灣」　最愛美食竟是大腸麵線

韓國啦啦隊女神朴騏良高喊「愛台灣」　最愛美食竟是大腸麵線

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

熱門新聞

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

大谷翔平比賽當復健飆163火球　連敵隊教頭都讚：特別的天才

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

2南珉貞親邀上節目！江庭毅：我要發瘋

3江庭毅驚喜入悍將：以為兄弟或台鋼

4唯一能在大聯盟復健的人：大谷翔平

5林威助選2捕最開心！劉承佑憑實力

最新新聞

1雷霆一哥SGA83億續約　年薪史上新高

2林秉聖兩度請益　羅興樑大讚愛徒自律

3玉山射箭國手選拔賽　逾260位戰將力拚

4邱大宗待業中　台籃3聯盟都願執教

5中職6月MVP出爐！羅戈、吉力吉撈

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

「氛圍很不一樣！」　羅戈今晚當季後賽投...若加賽登板也OK

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366