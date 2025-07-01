林秉聖本季兩度請益求教　羅興樑大讚自律訓練態度

▲羅興樑（左）透露林秉聖本季在CBA曾遭遇撞牆期，曾兩度返台時向他請益。（圖／文化大學提供）

記者杜奕君／台北報導

由亞洲籃壇兩大傳奇射手李忠熙、羅興樑共同舉辦的《MONARCH菁英射手營》在文化大學登場，由台、韓兩位籃球名將親自指導年輕籃球後進。羅興樑也提到畢業自文化的現役好手「齊天大聖」林秉聖，認為他的自律訓練態度值得肯定。羅興樑透露，「本季林秉聖挑戰中國CBA聯賽曾遇到撞牆期，回台時曾兩度向我請益，我也給了他一些旅外的經驗分享。」

闊別台灣27年，曾是亞洲第一神射手的李忠熙此次再度來台，與昔日老戰友兼愛徒羅興樑共同舉辦訓練營，希望為台灣基層籃球盡心力。

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羅興樑今日在記者會上激動哽咽地說，「見到李忠熙大哥很開心！我一直期待今天的到來，他一直都很關心台灣的籃球，還說自己也是台灣人！」

現今台灣雙職籃並行，羅興樑卻點出現在的球員仍然苦練不夠，特別是基本功的訓練不足。不過他也提到本季幫助浙江廣廈拿下隊史CBA首冠的台灣好手林秉聖，讚揚他的訓練投入程度相當足夠。

羅興樑說，「林秉聖本季轉戰CBA聯賽，曾經碰到一些撞牆期，他在回來台灣時也曾兩度跟我討論，我也以過去的經驗提供他一些意見，除了訓練，也特別希望他要和隊友們融入維持好的關係，因為在場上他們才是能夠幫助你的人。」

林秉聖也透露，「今年轉戰CBA，確實在季初遇到一些狀況時，有向羅哥請益。本來此次訓練營，我也非常想要參加訓練，但因為正好碰到中華男籃的瓊斯盃集訓，我會看看能不能排出一些時間，希望能夠加入這次的訓練營來訓練。」

▲「齊天大聖」林秉聖本季幫助廣廈拿下隊史CBA首冠。（圖／資料照）