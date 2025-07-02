西區軍備競賽還沒完　金塊接連補強瓦倫休納斯、小哈達威

▲瓦倫休納斯透過交易加盟金塊，將成為約基奇的禁區有力助手。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

面對近日西區列強戰力補強動作頻頻，目標仍是爭冠的丹佛金塊，近日接連在自由市場持續補強，2日又傳出先透過交易，送出薩里奇（Dario Saric）並從沙加緬度國王換得硬漢長人瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas），隨後又在自由球員市場簽下射手小哈德威（Tim Hardaway Jr.），整體戰力深度可說持續提升。

金塊昨日才透過交易，將主戰小前鋒小波特（Michael Porter Jr.）送往布魯克林籃網，換回3D前鋒強森（Cam Johnson），接著又出手簽回過去奪冠班底之一，多功能後衛布朗（Bruce Brown Jr.）補強動作可說是相當積極。

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今日金塊持續提升球隊陣容，替陣中王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）找來得力助手，也就是現年33歲的「大V」瓦倫休納斯，這位33歲硬底子巨塔，本季仍有8.7分、7籃板的穩定貢獻，會成為金塊禁區的重要替補戰力，且代價僅是本季場均3.5分的替補長人薩里奇，可說是相當划算。

另外，金塊在自由市場也出手以1年短約簽下小哈達威，本季他在底特律活塞繳出11分、2.4籃板、1.6助攻，整體三分球命中率來到36.8%，場均能投進2.2顆三分球，對於金塊新賽季釋放更多戰術空間將有所助益。

▲外線火力亮眼的小哈達威，也以1年短約加盟金塊。（圖／達志影像／美聯社）