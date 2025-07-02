涉賭射手續約夢碎　活塞改用14億台幣先簽後換「阿舍哥」羅賓森

▲「阿舍哥」羅賓森以先簽後換方式獲得14億台幣新約，順利轉戰活塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

底特律活塞在2024-25賽季打出嶄新局面，成功揮軍重返季後賽後，球隊在休賽季也嘗試持續補強，先前一度傳出希望續約主力射手畢斯利（Malik Beasley），但他卻因為疑似涉賭，遭到聯盟調查，連帶導致續約夢碎。活塞2日透過「先簽後換」，以3年4800萬美金，折合台幣約14億元簽下原隸屬邁阿密熱火的「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson），希望補強外線火力。

活塞傳出與熱火達成交易，將富特奇歐（Simone Fontecchio）交易送往熱火，並得到先簽後換的射手羅賓森。

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現年31歲的羅賓森，因為代言台灣知名乾拌麵品牌，而獲得「阿舍哥」稱號，本季平均可繳出11分、2.3籃板、2.4助攻，拿手的三分球也投出39.3%高水準命中率，對於急需外線長程火力的活塞來說，可說是相當到位的補強。

值得一提的是，自2019-20賽季至今，羅賓森一共在例行賽投進1192顆三分球，可以排名在全聯盟第8位，這樣的高產量也讓活塞在下個賽季拉開戰術空間，將獲得更大助益。

除了羅賓森之外，昨日活塞也先後以2年2900萬美金，簽下全能搖擺人拉佛特（Caris LeVert），以及2年1100萬美金續約了陣中的藍領禁區悍將里德（Paul Reed），整體補強動作也是相當到位。