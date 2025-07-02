運動雲

>

涉賭射手續約夢碎　活塞改用14億台幣先簽後換「阿舍哥」羅賓森

▲羅賓森（Duncan Robinson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「阿舍哥」羅賓森以先簽後換方式獲得14億台幣新約，順利轉戰活塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

底特律活塞在2024-25賽季打出嶄新局面，成功揮軍重返季後賽後，球隊在休賽季也嘗試持續補強，先前一度傳出希望續約主力射手畢斯利（Malik Beasley），但他卻因為疑似涉賭，遭到聯盟調查，連帶導致續約夢碎。活塞2日透過「先簽後換」，以3年4800萬美金，折合台幣約14億元簽下原隸屬邁阿密熱火的「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson），希望補強外線火力。

活塞傳出與熱火達成交易，將富特奇歐（Simone Fontecchio）交易送往熱火，並得到先簽後換的射手羅賓森。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年31歲的羅賓森，因為代言台灣知名乾拌麵品牌，而獲得「阿舍哥」稱號，本季平均可繳出11分、2.3籃板、2.4助攻，拿手的三分球也投出39.3%高水準命中率，對於急需外線長程火力的活塞來說，可說是相當到位的補強。

值得一提的是，自2019-20賽季至今，羅賓森一共在例行賽投進1192顆三分球，可以排名在全聯盟第8位，這樣的高產量也讓活塞在下個賽季拉開戰術空間，將獲得更大助益。

除了羅賓森之外，昨日活塞也先後以2年2900萬美金，簽下全能搖擺人拉佛特（Caris LeVert），以及2年1100萬美金續約了陣中的藍領禁區悍將里德（Paul Reed），整體補強動作也是相當到位。

關鍵字： NBA阿舍哥羅賓森活塞Duncan Robinson

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

西區軍備競賽還沒完　金塊接連補強瓦倫休納斯、小哈達威

西區軍備競賽還沒完　金塊接連補強瓦倫休納斯、小哈達威

本季連轉3隊　「德國軟豆」施洛德又簽3年13億台幣新約前進國王

本季連轉3隊　「德國軟豆」施洛德又簽3年13億台幣新約前進國王

暴龍砸重本！　4年40.9億台幣續約優質長人波圖爾

暴龍砸重本！　4年40.9億台幣續約優質長人波圖爾

林秉聖本季兩度請益求教　羅興樑大讚自律訓練態度

林秉聖本季兩度請益求教　羅興樑大讚自律訓練態度

玉山射箭國手選拔賽　逾260位戰將拚世青、世青少國手資格

玉山射箭國手選拔賽　逾260位戰將拚世青、世青少國手資格

邱大宗與鋼鐵人合約到期　喊話PLG、TPBL及SBL都願執教

邱大宗與鋼鐵人合約到期　喊話PLG、TPBL及SBL都願執教

新北國王冠軍封王遊行登場　喊話要拚隊史三連冠

新北國王冠軍封王遊行登場　喊話要拚隊史三連冠

當代台籃是否有頂級射手　羅興樑：No！

當代台籃是否有頂級射手　羅興樑：No！

曾被NBA達拉斯小牛看上　李忠熙曝光神射秘訣：每日進1000顆外線

曾被NBA達拉斯小牛看上　李忠熙曝光神射秘訣：每日進1000顆外線

亞洲兩大神射合體！李忠熙隔27年重返台灣　羅興樑感動哭了

亞洲兩大神射合體！李忠熙隔27年重返台灣　羅興樑感動哭了

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

熱門新聞

震撼！公鹿簽下溜馬10年禁區主將透納　裁掉重傷里拉德惹怒字母哥

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

大谷翔平炸裂！達成連續5年30轟　還寫下史上第4人壯舉

快訊／雷霆一哥SGA獲4年破83億續約　年薪20.8億創NBA史上新高

看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

勇士兩冠軍成員在鵜鶘重聚　昔浪花小弟歡迎魯尼：太嗨了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1公鹿簽下溜馬禁區主將　裁掉里拉德

2韓籍電玩系啦啦隊女神文慧真加入統一獅

3大谷翔平炸裂！達成連續5年30轟壯舉

4雷霆一哥SGA83億續約　年薪史上新高

5看到野手登板就火大！大聯盟OB震怒

最新新聞

1林盛恩本季首轟出爐　「龍仔」炸裂第10轟

2大谷翔平轟　援護山本由伸第8勝

3藍鳥2連勝洋基　美東競爭白熱化

4斯威雅蒂首輪61連勝締紀錄

5活塞砸14億台幣　網羅阿舍哥羅賓森

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

學生見「超短線扯鈴」傻眼　老師靈活示範還能繞腳

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366