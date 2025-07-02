最佳第六人克拉克森+法國禁區悍將　尼克持續補強盼衝擊總冠軍

▲克拉克森傳出即將轉戰尼克效力 。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季在東區決賽以2勝4敗不敵溜馬，和年度總冠軍賽失之交臂的豪門勁旅尼克，近日在自由球員市場動作頻頻，除了傳出將找來昔日曾拿下聯盟「年度最佳第六人」獎項的砍將克拉克森（Jordan Clarkson），另外包括法籍禁區悍將亞布塞萊（Guerschon Yabusele），也傳出將以2年1200萬美金價碼，轉投尼克陣營效力。

曾在2020-21賽季拿下聯盟「年度最佳第六人」獎項肯定，過去6季都效力爵士的克拉克森，本賽季雖然因傷僅出賽37場，但仍可繳出場均16.2分、3.2籃板、3.7助攻。

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不過爵士近年來處於重建狀態，已經33歲的克拉克森顯然不符合球隊建隊時間線，因此始終被點名成為交易主角，根據《鹽湖城論壇》記者拉爾森（Andy Larsen）報導，由於克拉克森過去兩季表現下滑，因此目前在交易市場賣相不佳，因此爵士球團也選擇和克拉克森買斷剩餘合約。

至於克拉克森的下一步也已經明朗，據傳他將前進「大蘋果」紐約加盟尼克，也將成為球隊替補席重要得分火力來源。

另外，去年在巴黎奧運幫助法國男籃拿下銀牌，因此獲得重返NBA機會的亞布塞萊，在本賽季效力費城七六人繳出平均11分、5.6籃板、2.1助攻，外帶50.1%投籃命中率，以及38%三分球命中率的優質表現後，也將以2年1200萬美金價碼加盟尼克，同樣為尼克禁區戰力增添更多本錢。

▲在巴黎奧運一戰成名，獲得重返NBA機會的亞布塞萊也將憑藉本季出色表現前進尼克 。（圖／達志影像／美聯社）