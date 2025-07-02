世大運中華男籃旗開得勝　佛光盃首秀狂宰日本41分

▲世大運中華男籃在本屆佛光盃首戰表現出色狂勝對手41分。（圖／三好體協提供）

記者杜奕君／綜合報導

為備戰本屆萊茵-魯爾世大運，中華男籃特別移師高雄參與此次佛光盃大學籃球邀請賽，也被視為爭冠熱門勁旅。2日中華男籃首次登場，在交手日本拓殖大學之戰，團隊進攻火力出色，包括陳范柏彥、宋昕澔都拿下19分，「金牌狀元」林信寬則有17分進帳，最終世大運中華男籃以116比75旗開得勝。

世大運男籃自4月28日展開集訓，在5月下旬先至菲律賓移地訓練，上個月則前往韓國，佛光盃為世大運男籃成軍後首場正式比賽；世大運男籃總教練陳子威表示，「非常感謝有佛光盃，球隊集訓至今還沒有打過真正盃賽，很多人也是首次打佛光盃，還不瞭解佛光盃的強度跟隊伍，但這是演練狀況非常好的機會。」

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首場正式比賽對上來自日本的拓殖大學，世大運男籃首節攻下39分取得19分領先，陳范柏彥單節14分；全場陳范柏彥以6投6中加上5罰5中完美表現拿到19分6籃板。

▲「金牌狀元」林信寬此戰也砍下17分。（圖／三好體協提供）

下半場世大運男籃持續拉開領先，3節打完得分破百奠定勝基，最終大勝對手41分，加上陳范柏彥，世大運男籃團隊5人得分達兩位數，宋昕澔19分、林信寬17分、李允傑14分、張祐瑋10分，隊長游艾喆4分5助攻。

陳子威指出，佛光盃有很多不同國家隊伍，球隊很多人是首次參與中華隊，要讓大家知道怎麼打中華隊，特別是多數球員都在母隊有大量持球時間，因此他也告訴球員們，只要做好自己份內工作，球隊贏球機率自然會提高。

陣中唯一有世大運經驗的游艾喆透露，「會跟學弟們分享2年前他在世大運交戰的經驗，包含後續他旅日挑戰日本B聯盟的經歷，畢竟很多球員還是學生，傳授這些職業觀念，大家能更快融入。」

身為隊長，游艾喆鼓勵大家不要因為學弟而不敢開口，在場上要拿出自信去溝通，球隊打起來才有效果，這也是他在旅日首季學到的事情，在場上一定要盡量溝通。

除游艾喆外，今年還有陳范柏彥、林信寬與李允傑3名職籃球員加入世大運男籃，陳子威對3人寄予厚望，希望能在得分乾旱期跳出來。林信寬說，「威哥（陳子威）說我們是榜樣，就在我在大學時期遇到職業選手會崇拜他們一樣，也希望能成為其他學弟們的榜樣。」

世大運男籃未來預計15日出發德國備戰萊茵-魯爾世界大學運動會，預賽跟德國、智利與芬蘭同組，陳子威瞄準分組前2盼闖進8強；他說，「我也是第1次帶隊打世大運，很期待這種世界級比賽，我們也算代表亞洲，能跟歐美國家競爭是我們的榮幸，但我們不要只是打完之後學習到很多經驗，我希望可以帶領球隊贏球，我們球員不會比其他人差。」

▲陳范柏彥此戰拿下全隊最高19分。（圖／三好體協提供）