不知朴智修打過WNBA　女魔獸蕭豫玟盼學對方傳球視野

▲瓊斯盃女籃賽事開打，世大運中華培訓隊蕭豫玟首戰力抗強敵南韓。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事2日展開，世大運中華培訓隊首戰以74比95不敵南韓。此戰台灣「女魔獸」蕭豫玟在場上碰頭南韓主戰長人，曾有WNBA資歷的朴智修，不過蕭豫玟賽後卻透露，其實不知道對手打過WNBA。但蕭豫玟也強調，「朴智修的視野很棒，很會觀察隊友的跑位，這是我該學習的地方。」

為備戰此次德國萊茵魯爾世大運，中華世大運女籃此次在瓊斯盃組軍出擊，其中備受期待的新世代長人蕭豫玟也成為球隊禁區中樞，將在此次瓊斯盃力抗各國強敵。

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首戰面對南韓女籃，曾在15歲時就首度來台打瓊斯盃的193公分長人朴智修，在相隔11年後再度重返瓊斯盃，過去她曾在WNBA出賽3季，此次為了備戰亞洲盃，也再度隨國家隊來到瓊斯盃征戰。

此戰朴智修出賽16分鐘就進帳9分、5籃板、3助攻，負責和她對位的蕭豫玟則有10分、9籃板進帳。

蕭豫玟賽後表示，「其實不知道朴智修打過WNBA，今天感覺她有放鬆一點，沒有那麼有力，但傳球視野很不錯，只要隊友有機會就會馬上送球，這點值得我學習。」

▲蕭豫玟是國內備受期待的新生代長人。（圖／中華籃協提供）