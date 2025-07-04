3屆NBA扣籃大賽冠軍又沒球打　麥克朗遭魔術放棄成自由球員

▲麥克朗完成史無前例灌籃大賽冠軍3連霸，但仍遭魔術放棄成為非受限自由球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季，成為「拯救灌籃大賽」的那個男人，完成史無前例NBA扣籃大賽冠軍3連霸大業的白人扣將麥克朗（Mac McClung），近日傳出遭到奧蘭多魔術撤回合格報價，這位26歲後衛將成為非受限自由球員，要想延續NBA生涯，恐怕難度不低。

去年10月和魔術簽下雙向合約，但麥克朗在本賽季僅於NBA例行賽出賽2場，整個NBA職業生涯，也只有6場例行賽上場機會。

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但麥克朗仍在世界籃壇享有極高知名度，原因就在於近3季他都在NBA「全明星周」灌籃大賽拿下扣籃王殊榮，成為史無前例3連霸得主。

不過離開灌籃大賽，麥克朗在職業賽場始終苦無機會證明自己，本季他多半時間都在G-League磨練，在發展聯盟出賽30場比賽，平均能繳出25.7分、4籃板、5.7助攻，整體投籃命中率51.2%，三分命中率也有37.8%的高水準演出。

平心而論，整體實力絕對有站上NBA殿堂本錢，但再次成為非受限自由球員後，麥克朗的下一步動向，是要續戰NBA夢想，或是前往其他聯盟打拚，也值得這位26歲扣將好好思索。