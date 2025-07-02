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詹皓晴溫網女雙告捷　首戰過關順利挺進32強

▲詹皓晴溫網女雙挺進32強。（圖／詹皓晴提供）

▲詹皓晴溫網女雙挺進32強。（圖／詹皓晴提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣網球女將詹皓晴在2025年溫布頓網球錦標賽女雙首輪傳來捷報！詹皓晴與捷克搭檔雷茨科娃（Barbora Krejcikova）攜手出擊，在面對美國斯特恩絲（Peyton Stearns）與哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva）之戰，台捷組合最終以7比6（7比5）、6比2，直落二強勢勝出，順利挺進女雙次輪32強。

此次溫網與曾拿下過7屆女雙冠軍的雷茨科娃合拍出擊，詹皓晴在首輪賽事交手特恩絲、普汀塞娃，首盤一度呈現激烈拉鋸，但詹皓晴及雷茨科娃頂住壓力，最終7比6（7比5）拿下首盤。

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次盤詹皓晴與雷茨科娃率先破發，靠著強大氣勢，最終6比2拿下此盤，歷時1小時25分後，直落二搶下首戰勝利。

此次溫網女雙共有謝淑薇、詹皓晴以及吳芳嫺，其中謝淑薇名列大會第4種子，將和奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）在首輪交手喬治亞卡拉希尼可娃（Oksana Kalashnikova）與俄羅斯普里丹基娜（Elena Pridankina）。

至於吳芳嫺則是和中國選手蔣欣玗搭檔，名列本屆女雙第12種子，首輪則將碰頭中國組合湯千慧、朱琳。

關鍵字： 詹皓晴溫網溫布頓網球

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