高溫、暴雨打不倒　射箭世青、世青少國手正式出爐

▲新竹香山高中高一生陳品安唯一四輪都拿下第一。（圖／中華民國射箭協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

經過兩天高溫與驟雨的挑戰，2023玉山射箭國手選拔賽於嘉義中正大學圓滿落幕，台灣新生代箭手的世青、世青少賽國手名單正式出爐，將代表台灣參加今年8月在加拿大舉行的「第十九屆世界青年暨第十二屆世界青少年射箭錦標賽」。新竹香山高中高一學生陳品安表現驚艷，以四輪總分全場第一的成績奪冠。新北三民高中許芯慈以前三輪總分領先，僅在最後一輪以666分稍遜於風佑築的668分，但最終仍以累計序位5分奪冠。

中華民國射箭協會祕書長林政賢表示，「台灣青年青少射箭選手的實力在國際上具競爭力，期待這批國手載譽而歸。」

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本次選拔賽分為反曲弓與複合弓兩大項目，賽事規則採八局288箭制，根據總成績排名選出前三名作為國手資格。青年組反曲弓比賽距離為70公尺，青少年組則為60公尺；複合弓統一為50公尺。比賽期間天氣變化多端，首日午後突降暴雨影響部分選手表現，而第二日傍晚驟雨則未對賽事造成太大影響，整體競賽順利完成。

在青少男組中，新竹香山高中高一學生陳品安表現驚艷，以四輪總分（678、660、680、682）全場第一的成績奪冠。他更在首輪射出連續六支10分滿分箭，超越自己在6月亞洲盃新加坡站反曲弓銅牌戰中的表現。

陳品安表示，「我喜歡滿分的感覺，這次的表現讓我非常滿意。自從全中運失利後，我加強了手部力量，這次也盡量避免失誤。」

陳品安從小學四年級接觸射箭，起初是媽媽替他報名冬令營，才從籃球、游泳轉練射箭。他分享：「射箭比賽中要專注在動作上，而不是只想著成績。這次是我首次參加世界賽，我會全力以赴。」

青女反曲弓組的競爭也相當激烈，新北三民高中許芯慈以前三輪總分（673、657、674）領先，僅在最後一輪以666分稍遜於風佑築的668分，但最終仍以累計序位5分奪冠。去年企業聯賽「箭后」風佑築和巴黎奧運最年輕射箭國手李彩綺分列第二、第三。

許芯慈表示，「能擊敗這兩位強勁的選手，對我來說是很大的鼓舞。我要感謝教練及贊助商的支持，對即將到來的世青賽充滿信心。」

花蓮射箭隊在本次比賽中也展現強大實力，多名選手脫穎而出，包括花蓮玉里國中的高卉唐及花蓮體育高中的詹豪杰分別奪得青少女反曲弓和青男複合弓冠軍。此外，花蓮共有7位選手入選世青賽國手名單，展現近年來的射箭培育成果。

前奧運射箭國手王正邦自103年回到花蓮擔任巡迴教練，致力於基層推廣。他表示，「南區過去射箭資源較少，經過多年努力，花蓮的整體射箭水平已逐漸追上北區。今年東華大學也開始招收射箭選手，四級制的建立將為花蓮射箭發展奠定良好基礎。」

中華民國射箭協會祕書長林政賢對選手在高溫與暴雨雙重挑戰下的表現深表肯定。他說，「台灣青少年反曲弓與複合弓選手的分數在國際上具有競爭力。這次賽事不僅提升了選手的實力，也累積了寶貴的比賽經驗，為未來的國際舞台奠定基礎。」

世青、世青少國手名單如下：

反曲弓

青男：詹豪杰(花縣體育高中)、楊凱涵(國立體育大學)、黃立承(國立體育大學)

青女：許芯慈(新北三民高中)、風佑築(新北明德高中)、李彩綺(國立清華大學)

青少男：陳品安(竹市香山高中)、謝明君(花縣自強國中)、吳岩昊(北市南門國中)

青少女：高卉唐(花縣玉里國中)、翁詩婕(新北三民高中)、劉佳耘(竹縣湖口高中)

複合弓

青男：吳子瑋(國立體育大學)、高誠恩(國立玉里高中)、盧昊安(國立臺灣體大)

青女：邱鈺兒(桃市永豐高中)、蕭宇倢(國立中正大學)、馬瑀彣(中國文化大學)

青少男：顏子翔(桃市永豐高中)、許晉維(竹縣湖口高中)、黃少谷(國立東大附體)

青少女：陳芳翊(國立臺南海事)、陳冠涵(新北義學國中)、林家伶(桃市永豐高中)

▲新北三民高中許芯慈摘下反曲弓青女第一。（圖／中華民國射箭協會提供）

