金塊補強恐成一場空！　「大V」瓦倫休納斯傳想回歐洲打球

▲國王瓦倫休納斯日前被交易至金塊，但他傳出可能尋求買斷回歐洲打球。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

金塊在NBA自由球員市場開啟後積極補強，日前才透過交易換來硬底子的禁區老將「大V」瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas），但卻有消息傳出，瓦倫休納斯可能會尋求買斷，希望能夠回到歐洲打球，金塊的補強恐成一場空。

根據《BasketNews》報導指出，現年33歲的立陶宛籍長人瓦倫休納斯，在日前從國王被交易至金塊後，原本被視為丹佛休賽季禁區戰力重要補強，但瓦倫休納斯傳出有意轉戰歐洲籃壇，加盟希臘帕納辛奈克斯籃球俱樂部。

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由於金塊日前已經宣布交易換來瓦倫休納斯，但實際交易生效日期要等到美國時間本周日，瓦倫休納斯傳出可能向金塊尋求買斷可能，但這也讓金塊原先期待大V在新賽季成為球隊一哥約基奇（Nikola Jokic）重要替補的構想，最終可能夢碎。

瓦倫休納斯在NBA生涯13季先後效力暴龍、灰熊、鵜鶘、巫師以及國王，生涯平均能繳出13.1分、9.3籃板、1.4助攻。至於上賽季先後效力巫師、國王，雖然整體表現稍有下滑，但平均仍能繳出10.4分、7.7籃板、2.0助攻，整體投籃命中率有55％水準。