運動雲

>

金塊補強恐成一場空！　「大V」瓦倫休納斯傳想回歐洲打球

▲國王網羅瓦倫休納斯、雷霆收進禁區硬漢泰斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王瓦倫休納斯日前被交易至金塊，但他傳出可能尋求買斷回歐洲打球。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

金塊在NBA自由球員市場開啟後積極補強，日前才透過交易換來硬底子的禁區老將「大V」瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas），但卻有消息傳出，瓦倫休納斯可能會尋求買斷，希望能夠回到歐洲打球，金塊的補強恐成一場空。

根據《BasketNews》報導指出，現年33歲的立陶宛籍長人瓦倫休納斯，在日前從國王被交易至金塊後，原本被視為丹佛休賽季禁區戰力重要補強，但瓦倫休納斯傳出有意轉戰歐洲籃壇，加盟希臘帕納辛奈克斯籃球俱樂部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於金塊日前已經宣布交易換來瓦倫休納斯，但實際交易生效日期要等到美國時間本周日，瓦倫休納斯傳出可能向金塊尋求買斷可能，但這也讓金塊原先期待大V在新賽季成為球隊一哥約基奇（Nikola Jokic）重要替補的構想，最終可能夢碎。

瓦倫休納斯在NBA生涯13季先後效力暴龍、灰熊、鵜鶘、巫師以及國王，生涯平均能繳出13.1分、9.3籃板、1.4助攻。至於上賽季先後效力巫師、國王，雖然整體表現稍有下滑，但平均仍能繳出10.4分、7.7籃板、2.0助攻，整體投籃命中率有55％水準。

關鍵字： NBA金塊大V瓦倫休納斯Jonas Valanciunas

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高溫、暴雨打不倒　射箭世青、世青少國手正式出爐

高溫、暴雨打不倒　射箭世青、世青少國手正式出爐

詹皓晴溫網女雙告捷　首戰過關順利挺進32強

詹皓晴溫網女雙告捷　首戰過關順利挺進32強

庫克斯17分11籃板　中華女籃狂勝菲律賓奪瓊斯盃首勝

庫克斯17分11籃板　中華女籃狂勝菲律賓奪瓊斯盃首勝

不知朴智修打過WNBA　女魔獸蕭豫玟盼學對方傳球視野

不知朴智修打過WNBA　女魔獸蕭豫玟盼學對方傳球視野

南韓姜怡瑟7記三分球轟垮世大運培訓隊　混血女將洪蓓雯首戰拿2分

南韓姜怡瑟7記三分球轟垮世大運培訓隊　混血女將洪蓓雯首戰拿2分

世大運中華男籃旗開得勝　佛光盃首秀狂宰日本41分

世大運中華男籃旗開得勝　佛光盃首秀狂宰日本41分

最佳第六人克拉克森+法國禁區悍將　尼克持續補強盼衝擊總冠軍

最佳第六人克拉克森+法國禁區悍將　尼克持續補強盼衝擊總冠軍

疑涉賭射手續約夢碎　活塞改用14億台幣先簽後換「阿舍哥」羅賓森

疑涉賭射手續約夢碎　活塞改用14億台幣先簽後換「阿舍哥」羅賓森

西區軍備競賽還沒完　金塊接連補強瓦倫休納斯、小哈達威

西區軍備競賽還沒完　金塊接連補強瓦倫休納斯、小哈達威

本季連轉3隊　「德國軟豆」施洛德又簽3年13億台幣新約前進國王

本季連轉3隊　「德國軟豆」施洛德又簽3年13億台幣新約前進國王

【離奇命案】男海邊游泳突遭惡犬攻擊　當場溺水身亡

熱門新聞

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

洪一中回顧悍將顧問生活舒服「休400天有薪假」　只在連勝時瞄PTT

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

讀者回應

﻿

熱門新聞

1守護者投手涉賭遭MLB帶薪停賽！

2新科狀元與獨行俠簽4年18億合約

3海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

4洪一中憶悍將顧問舒服：休400天有薪

5大谷衝刺驚人！美記者揭恐怖數據

最新新聞

1多特新星吉騰斯　正式加盟切爾西

2洋基慘遭藍鳥橫掃　美東龍頭換人當

3Costco獨家「桂格養氣人蔘 羅漢果新品」曝光！

4河村勇輝NBA夢延續　為公牛打夏聯

5湖人有意網羅威金斯　熱火驚人報價曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366