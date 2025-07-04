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前進北極引燃聖火　115年全大運就在中央大學

▲前進北極引燃聖火，115年全大運就在中央大學。（圖／中央大學提供）

▲前進北極引燃聖火，115年全大運就在中央大學。（圖／中央大學提供）

記者杜奕君／綜合報導

115年全國大專校院運動會（以下簡稱全大運），將於2026年5月2日至5月6日，在中央大學舉行，今（4）日教育部體育署鄭世忠署長、中央大學蕭述三校長共同出席啟動記者會，為明年的全大運揭開序幕。本屆賽會以「無懼．永續 Run Fearless Run Green」為主題，強調青年勇氣、科技創新與永續實踐，展現教育與社會責任的深度連結。

中央大學曾在民國77年、107年籌辦過全大運，上一次已將聖火傳遞至象徵台灣展望宇宙之眼的鹿林天文台；本屆全大運亦開創新行動，帶領聖火遠赴地球最北之境 - 北極，傳遞來自台灣的堅韌無懼與永續承諾。

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這項行動由中央大學所屬台灣極地研究中心（Taiwan Polar Institute, TaiPI）配合主辦協助規劃第一站，於7月20日由蕭述三校長帶領團隊出發，在學生選手代表、科學家研究員代表參與下，期盼從生命的起源開始，結合現代科技，具體展現台灣科研行動力與全球關懷視野。本項任務全程需符合永續標準、尊重當地文化與遵守當地法規，同時應對多變環境與天氣，展現韌性的具體實踐。

此次任務更整合中央大學太空及遙測研究中心的衛星影像科技，以太遙中心接收衛星訊號繞行地球將極地聖火畫面傳回，象徵科學與藝術的融合，這道「來自世界盡頭的光」，不僅照亮台灣，繞行太空軌道象徵性環繞全球，點燃對和平與永續的希望與承諾，彰顯中央大學在地球科學、太空科技與社會科學的跨域整合實力。

這項聖火行動的意義，遠不止於體育傳遞，更是中央大學持續實踐「跨域協作、科學創新、在地關懷與全球連結」的大學使命縮影。在科學探勘、國際合作、人文關懷與傳播之間，中大團隊不同領域的專業力量，凸顯全大運主題「無懼．永續 Run Fearless Run Green」的總體實踐。

聖火的火把選用桃園市復興區特有的竹材手工編製而成，竹子代表堅韌與柔韌的生命力，除了代表源於自然、回歸在地的環保理念，更傳遞台灣本土文化的深層價值。藉由這份「土地之火」，將永續的種子播撒在島嶼的每一個角落。

本屆主視覺以中央大學代表色「紫金」為基礎，融合「央」字造型與跑者動態，展現運動員在賽場上全力衝刺、薪火相傳的使命感。吉祥物則以中央大學立方衛星為靈感來源，太陽能板雙手與天線造型，凸顯中大在太空科學與永續工程的卓越貢獻。

此外，中央大學將綠色永續融合進賽會，從活動策劃、場地設施到參與者行為指引，全面導入綠色概念。115年全大運將成為全台首場「ISO 20121:2024永續活動管理系統」認證的大型綜合運動賽會，並結合環境部「ISO 14001」系統進行全程環保標章化管理。

115年全大運共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、擊劍、射箭、舉重、射擊、拳擊、空手道、角力、軟式網球、木球、划船、輕艇、自由車、電競等項目。

▲前進北極引燃聖火，115年全大運就在中央大學。（圖／中央大學提供）

▲體育署長鄭世忠。（圖／中央大學提供）
 

關鍵字： 全大運中央大學115全大運

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