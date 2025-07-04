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丁丁是個人才！　雲豹與丁冠皓續約盼養成優質3D球員

▲雲豹和丁冠皓完成續約，盼以優質3D球員為養成目標。（圖／雲豹提供）

▲雲豹和丁冠皓完成續約，盼以優質3D球員為養成目標。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹今(4日)宣布，與「丁丁」丁冠皓正式完成續約，持續貫徹球團「年輕化」建隊策略，雲豹營運長顏行書說，「冠皓的身體條件非常好，能為球隊提供很大的防守能量，期盼他接下來延續他的優勢與自信，以成為優質3D球員的方向邁進！」

丁冠皓於2024年休賽季透過與福爾摩沙夢想家的交易來到雲豹陣中，具備標準的鋒線搖擺人身材以及肯拚肯搶的職業態度，因此上賽季獲得教練團賞識與重用，在場上多擔任「防守大鎖」任務。

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對於他的養成計畫，顏行書說，「季初冠皓仍在摸索自己的角色定位，後來經過教練團溝通與調整後，場上的效率與信心就有所提升，教練團更賦予他緊盯對方主要持球者任務，但目前課題是現代籃球不可或缺的三分外線，他必須要持續精進，下賽季若能持續發揮優點，相信他能在球隊的主要輪替中佔有一席之地。」

日前剛與球隊完成續約的「小高」高錦瑋，聽到自己多年同窗好友也正式續留球隊，他說，「我真的很替他開心，因為跟他同隊很多年，也常常相約去自主訓練，所以我們對彼此都很了解，希望他未來在場上能更有自信，並且勇敢的去展現自己的能力！」

準備迎接職業生涯第三年的丁冠皓，很開心能獲得球隊續約肯定，自己很喜歡球隊氣氛，感覺大家都是為了一致的目標去努力，他說，「上賽季獲得不少上場的機會，最大收穫就是讓自己能建立更多信心，當然我還有很多不足之處要加強，休賽季目標是強化外線把握度，還有提升自己的身體強度，很開心可以跟小高、信寬在球隊一起繼續奮鬥，希望新賽季能有更多貢獻，幫助球隊贏得更多比賽！」

關鍵字： 丁冠皓雲豹續約TPBL台籃

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