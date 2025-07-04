丁冠皓與雲豹續約3年　顏行書：目標年度最佳防守陣容

▲丁冠皓獲得雲豹3年續約，顏行書希望他朝年度最佳防守1、2隊目標邁進。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／台北報導

桃園台啤永豐雲豹4日再傳續約動作，陣中另一名備受期待的3D型前鋒丁冠皓，與球隊正式完成3年續約。顏行書表示，「希望丁丁以聯盟頂尖優質3D型球員為目標，現代籃球對於這類型的球員要求難度更高，但希望他朝聯盟年度最佳防守陣容、年度進步獎目標邁進，三分球的準度與產量也要有所提升。」

10月才要滿25歲，身高192公分的丁冠皓，本季在雲豹場均繳出2.3分、1.5籃板、1抄截，具備一定的3D屬性（三分球與防守），讓雲豹選擇和他完成3年續約，也期許他朝向聯盟優質3D球員目標邁進。

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雲豹球團營運長顏行書表示，「丁冠皓具備有成為優良3D型球員的特質，雖然現代籃球打法下，丁冠皓在防守端會面臨到更多換防考驗，可能隨時要守到對手的1、2號後衛，下一波又可能面對到禁區型的4號球員，但我期許他像新北國王的蘇士軒一樣，只要上場就能提供一定的高效率表現。」

顏行書也透露，「球團為丁冠皓設定的目標，包括爭取聯盟年度進步獎、年度最佳防守1、2隊陣容，另外也希望他在三分球命中率上，能夠逐步提升，這樣在球隊陣型適配上，他也能夠獲得更多上場空間。」