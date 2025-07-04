河村勇輝NBA追夢還沒絕望　將代表公牛打夏季聯賽

▲河村勇輝告別灰熊，感謝曼菲斯球迷力挺。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

日本男籃王牌主力控衛河村勇輝，在2024-25賽季勇闖NBA舞台，並順利和曼菲斯灰熊簽下雙向合約，獲得在NBA殿堂展現身手機會。不過合約到期後，灰熊並未選擇與河村勇輝續約，但他的下一步動向已經確定，將代表芝加哥公牛在NBA夏季聯賽出賽，續拚NBA夢想。

身高僅173公分，現年24歲的河村勇輝，在去年巴黎奧運開打前，傳出將前進NBA追夢，隨著他在奧運殿堂表現大放異彩，河村勇輝在加入灰熊陣營後，也獲得亞洲球迷高度關注。

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而他本季在獨行俠也獲得22場出賽，平均1.6分、0.5籃板、0.9助攻，曾有兩場例行賽得分達雙位數，在4月份對上達拉斯獨行俠之戰，曾有單場12分、5籃板、5助攻、1抄截的優質表現。

不過在NBA發展聯盟G-League，河村勇輝的表現就明顯具有不錯宰制力，出賽31場拿下12.7分、3.1籃板、8.5助攻，整體組織與傳球能力相當不錯，不過體型劣勢造成的防守缺陷，仍是河村想要站穩NBA腳步的最大考驗。

賽季結束後，河村勇輝確定未獲得灰熊續約，4日他也確定被列入公牛夏季聯賽名單，河村勇輝也在個人社群發表限時動態，強調對於曼菲斯有著滿滿的愛。

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）也力挺這位小老弟，在個人社群寫下「河村X12不死」，兩人好交情可說是一覽無遺。

NBA 2K26夏季聯賽將於下周正式展開，公牛參賽名單中，除了備受期待的2年級前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）以及首輪第12順位法國前鋒艾森蓋（Noa Essengue）之外，如今又多了日本人氣後衛河村勇輝入隊，受關注程度勢必更加提升。

除了河村勇輝外，本次夏季聯賽還將有另外兩名日本球員參賽，日本男籃主力前鋒馬場雄大將為紐約尼克效力，至於「日本Curry」富永啟生則將代表印第安溜馬出賽。

▲河村勇輝接下來將代表公牛出征下周開打的NBA夏季聯賽。（圖／路透）