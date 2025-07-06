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中華女足捷報！小組賽強勢3戰全勝　挺進亞洲盃會內賽

▲:蘇育萱（右）進球後與陳妗文（左）合照、中華小將劉于喬為中華女足擴大比分。（圖／中華足協提供）

▲蘇育萱（右）進球後與陳妗文（左）合照。（圖／中華足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年亞足聯女子亞洲盃資格賽D組最後一天賽事今日（5日）在印尼雅加達進行，中華女足在小組賽中接連迎戰印尼、巴基斯坦和吉爾吉斯隊。根據賽制，各組僅有排名第一的隊伍能晉級2026年於澳洲舉行的女子亞洲盃會內賽。中華隊在今天以2比1力克印尼女足，成功以三戰全勝的成績順利晉級。

本場比賽印尼女足由曾多次來台舉辦講習活動的望月聰教練領軍，對台灣足球相當熟悉。然而，賽前形勢對中華隊相當有利，因為印尼隊僅在大勝7球以上的情況下才有晉級可能。比賽開場後，印尼隊迅速展現進攻企圖心，右路突破形成射門威脅，但中華隊門將鄧霈璘及時化解危機，守住球門不失。

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第20分鐘，中華隊蘇育萱巧妙突破印尼隊的越位陷阱，獲得單刀機會，冷靜推射破網，幫助中華隊取得1比0的領先。

進入下半場，第48分鐘比賽因現場大雨導致球場狀況不佳，印尼隊利用一次長傳造成中華隊門將失誤，印尼15號球員HELSYA抓住機會輕鬆破門，將比數追平為1比1。

比賽進行至第75分鐘，中華隊的替補球員劉于喬展現驚人腳法，以一記遠距離世界波射門重新奪回領先優勢，徹底終結比賽懸念。最終，中華隊以2比1擊敗印尼女足，成功以三場全勝的佳績晉級2026年澳洲亞足聯女子亞洲盃會內賽。

此次資格賽，中華女足展現出穩定且強大的實力，連續三場比賽均以勝利收場，拿下D組第一名。這次晉級也為中華隊在國際賽事中再添亮眼表現，期待她們在2026年的亞洲盃會內賽中繼續展現台灣足球的風采。

▲:蘇育萱（右）進球後與陳妗文（左）合照、中華小將劉于喬為中華女足擴大比分。（圖／中華足協提供）

▲中華小將劉于喬為中華女足擴大比分。（圖／中華足協提供）

關鍵字： 中華女足亞洲盃3連勝足球

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