震撼！宏國籃球隊傳重出江湖　林鴻道點名神射手李忠熙出任總教練

▲林鴻道（右二）喊話將重啟宏國籃球隊。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

傳奇的「宏國象」籃球隊有望重返台灣籃壇！現任中華奧會主席，也是宏國集團副董事長林鴻道，5日晚間設宴舉行「宏國象 好久不見李忠熙」餐敘，為久別台灣長達27年的「亞洲第一神射手」李忠熙接風，包括昔日宏國象主力班底鄭志龍、周俊三以及羅興樑都出席餐敘。席間林鴻道更公開表示，希望「重啟」宏國籃球隊，並希望李忠熙返台貢獻所學，出任球隊總教練。

過去在CBA中華職籃時期，曾擔任宏國球員以及總教練職務的李忠熙，近日受邀與前宏國主力神射手「神奇小子」羅興樑在台舉辦《MONARCH菁英射手營》，希望為台籃培育更多新血後進，當時啟動記者會時，昔日宏國大家長林鴻道就曾親自出席相挺，展現對於李忠熙的高度歡迎。

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5日林鴻道特別設宴為李忠熙接風，包括昔日宏國職籃時期3大核心主力鄭志龍、周俊三以及羅興樑都現身，教練團成員古吉雄、邱大宗也到場，展現昔日台籃第一人氣勁旅的超高凝聚力。

席間林鴻道甚至表示，「近幾年國內職籃蓬勃發展，不少人來詢問自己是否重組球隊，而他也決定開始重組新宏國籃球隊的事宜，將由古吉雄教練負責籌劃，預計7月底開會討論宏國籃球隊重啟的未來方向，也不排除重返職籃舞台的可能性。」

林鴻道甚至喊話，「籃球一直是自己的最愛，凱撒近幾年也有壘球、射箭職業隊，唯獨還沒有自己最愛的籃球隊，但只要重組籃球隊，李忠熙一定就是最佳的教練人選！」

▲相隔27年再度來台，前亞洲第一神射手李忠熙（左）將是宏國重啟的總教練不二人選。（圖／記者杜奕君攝）