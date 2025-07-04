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擊敗巴黎奧運金牌、法網冠軍　詹皓晴挺進溫網女雙16強

▲詹皓晴與雷茨科娃攜手挺進本屆溫網女雙16強。（圖／詹皓晴提供）

▲詹皓晴與雷茨科娃攜手挺進本屆溫網女雙16強。（圖／詹皓晴提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣網球女雙好手詹皓晴，今年溫網與前女雙世界球后捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）合作，展現絕佳默契。在今天的次輪賽事中，她們迎戰義大利強敵艾拉妮（Sara Errani）與鮑里尼（Jasmine Paolini），該組合曾奪得巴黎奧運金牌並是今年法網冠軍。然而，詹皓晴與雷茨科娃以6比3、6比2，直落二強勢勝出，成功挺進16強。

詹皓晴與雷茨科娃的搭檔在本屆溫網表現十分亮眼。她們在首輪賽事中，以直落二擊敗美國斯特恩絲（Peyton Stearns）與哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva），展現穩健實力。今天次輪的對手則是大會女雙第三種子艾拉妮與鮑里尼，雙方交手充滿看點。

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比賽首盤，台捷組合展現不俗的抗壓能力，與對手互破發球局後在第7局迎來關鍵時刻。詹皓晴與雷茨科娃四度逼出破發點並成功破發，隨後更在第9局逼出三個盤末點，最終以6：3先下一城。

第2盤開打後，詹皓晴與雷茨科娃延續氣勢，在第4局再度破發得手，並且全盤未讓對手取得任何破發機會。她們以穩定的表現掌控場上節奏，最終以6：2拿下勝利，順利晉級到16強。這場勝利也讓詹皓晴達成個人生涯第7次打進溫網女雙16強的紀錄。

▲詹皓晴與雷茨科娃攜手挺進本屆溫網女雙16強。（圖／詹皓晴提供）

▲詹皓晴打出佳績，生涯第7次打進溫網女雙16強。（圖／詹皓晴提供）

關鍵字： 詹皓晴溫布頓溫網網球女雙

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