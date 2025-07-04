李允傑轟7顆三分球砍25分　世大運中華男籃強勢挺進佛光盃4強

▲李允傑單場砍進7顆三分球，幫助世大運中華男籃挺進佛光盃4強。（圖／三好體協提供）

記者杜奕君／綜合報導

佛光盃大學邀請賽4日進行小組賽最終戰，世大運中華男籃全場團隊猛轟20顆三分球，其中射手李允傑砍進7顆三分彈進帳25分，林信寬也有21分進帳，幫助世大運中華男籃3連勝挺進本屆4強。女子組方面，東道主佛光大學在「佛光小坦克」林湘凌全場26分帶動，神奇74比67逆轉打敗勁敵日本女子體育大學，奇蹟搭上4強列車。

佛光賽前1勝1敗，由於馬來西亞昨天贏球在女子A組2勝1敗，日女體大2連勝，佛大必須贏球才有機會在相同戰績比較淨勝分優勢下勝出。

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打完半場落後9分，佛光先是第3節尾聲從44比53落後連拿8分追近日本，末節林湘凌籃下取分後，佛光追成66平。從落後追到平手，佛大2名得分主力連文鈴、邱子芸相繼跳出得分，佛大完成不可思議逆轉秀，7分之差打敗日本，並以較佳的淨勝分比下馬來西亞，以分組第2攜手分組第1日女體大晉級。

「壓力完全釋放。」佛光教練楊淑淨說，身為主辦代表，每次佛光盃總有著成績壓力，賽前特別交代球員們進攻端突破對手防守包夾以及防守端不要過度壓迫這兩個重點，讓佛光在比賽後段能打出陣地戰優勢。

林湘凌拿到26分，升大二的她本季回鍋佛光山體系懷抱，她表示，從在佛光山普門中學時期替佛光盃幫忙，就想像過有朝一日在這舞台出賽，實際站上場強度真的很高，碰撞也多。隨著後續北市大狂勝世新33分，女子組4強出爐，A組前2為日女體大、佛光；Ｂ組前2為菲律賓國家大學與北市大。

今天壓軸賽事世大運男籃對決BK學院，世大運男籃在第3節被對手打出31比22單節得分，浪費半場打完7分領先，末節世大運男籃外線齊放，又以李允傑單節3顆3分，包含讀秒階段鎖定勝局關鍵2罰，4分差擊敗BK學院，與澳門昊駿雙雙拿到小組賽3連勝取得分組第1，馬來西亞和佛光山光明大學則以分組第2晉級4強。

李允傑全場外線11投7中拿25分，改從板凳出發的宋昕澔外線8投6中拿19分，游艾喆末節送出7助攻，全場13助攻，林信寬也有21分，世大運男籃全場外線44投20中，外線砲火成為贏球關鍵。賽後世大運男籃總教練陳子威指出，為之後的世大運，現階段各種陣容都要去準備，今天球隊雖防守表現不及格，但很開心看到射手群有發揮，用進攻來贏球。

陳子威說明，比賽中有刻意不喊暫停，讓選手自己溝通解決，選手們也爭氣在關鍵期有改善，沒有出現前1場的急躁。他點名拿到最高分的李允傑，是很好的射手，選李允傑進來也是寄望其外線火力，未來可以朝很好的3D球員模板前進，加上李允傑跟陳范柏彥是這次世大運男籃陣中相較成熟，希望把經驗帶給其他隊員。

佛光盃明天（5日）即將進入4強賽，上午會先進行排名賽，首場4強賽預計下午2時登場，由日女體大對上北市大，接續世大運男籃出戰光明大學、佛光出戰菲國家大、澳門昊駿出戰馬來西亞。

▲地主佛光女籃奇蹟逆轉挺進佛光盃4強。（圖／三好體協提供）