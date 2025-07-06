賀丹、賀博站台　Jordan Brand「THE ONE」籃球賽台北站冠軍出爐

▲賀丹、賀博為「Jordan THE ONE 台北站」4強決賽站台。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃新世代好手，台、美混血的「賀氏兄弟」賀丹、賀博，6日晚間現身知名「喬丹牌」（Jordan Brand）「THE ONE」籃球賽台北站，在台北鬥牛聖地「新生高架橋下籃球場」欣賞最終男、女子組4強爭霸及冠軍對決，該賽事採取時下最流行的1對1「單挑」，最終男子組冠軍由來自南湖高中的幸宇勝拿下，女子組冠軍則是北一女中王牌彭郁榛奪得，兩人獲得代表台灣晉級大中華區選拔賽資格。

「Jordan THE ONE 台北站」集結全台15 至18 歲青少年精英挑戰極限，今日展開最終4強對決，地點則是台北知名鬥牛聖地新生高架橋下籃球場，現場音樂、燈光一應俱全，加上眾多球迷到場觀戰，展現台灣籃球鬥牛文化的深刻底蘊。

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▲「Jordan THE ONE 台北站」男子組冠軍幸宇勝、女子組冠軍彭郁榛。（圖／記者杜奕君攝）

今日台北站男、女子組最終4強展開激烈廝殺，最終男子組出現「戰友對決」，同樣來自HBL名校南湖高中的周佑承、幸宇勝對決，女子組最終冠軍賽組合則是來自北一女中的彭郁榛對決金甌女中王妍心。

賀丹、賀博也特別傳授冠軍賽4位年輕好手他們的招牌得分動作，並且給予小球員們鼓勵打氣，最終女子組冠軍由彭郁榛拿下，男子組方面幸宇勝則展現出色中距離投射及切入能力，撂倒強敵隊友周佑承，拿下男子組冠軍殊榮。

身高僅160公分的彭郁榛表示，「雖然我身高不高，但我不會放棄每一波攻守，更不畏懼高大的對手，努力在場上做自己會做的事情。」

▲賀丹親自指導球員他的招牌單打腳步。（圖／記者杜奕君攝）

彭郁榛也說，「這樣的1對1賽制，和平時我在校隊講求的團隊打法有所不同，但可以從中看到自己不足或是平時沒注意到的地方，只是今天決賽看到這麼多觀眾到場，我有點嚇到了。」

拿下男子組冠軍的幸宇勝則透露，「自己因為右膝不適，其實已經兩周左右的時間沒有好好訓練，但因為在學校就常常和周佑承1對1單挑，今天就是一顆球一顆球打，沒有想太多，雖然室外的場地籃框需要適應，但能夠勝出代表台灣出去比賽，自己非常開心。」

▲賀丹指導南湖王牌球星周佑承。（圖／記者杜奕君攝）