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火箭好手太多的煩惱！　將20歲潛力砍將惠特摩交易送往巫師

▲火箭第20順位新秀惠特摩拿下本次夏季聯賽MVP殊榮。（圖／CFP）

▲火箭第20順位新秀惠特摩拿下本次夏季聯賽MVP殊榮。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

休賽季大肆補強，一躍成為西區強權的火箭，6日再度交易動作，將陣中潛力十足的20歲砍將惠特摩（Cam Whitmore）送到巫師，並換回兩個次輪選秀權。據了解，火箭會選中巫師，看中的正是該隊處於重建狀態，將能讓惠特摩有更大的發展空間存在。

年僅20歲的惠特摩，在2023年NBA新人選秀會以首輪第20順位加盟火箭，在天賦滿滿的火箭陣營中，仍有穩定上場時間及貢獻，剛剛結束的2024-25賽季平均出賽16.2分鐘，可攻下9.4分、3籃板、1助攻，職業生涯前兩季平均則有10.8分、3.4籃板，整體三分球命中率35.7％的數據貢獻。

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火箭近期在自由球員市場動作頻頻，除了發動震撼交易換來天王球星杜蘭特（Kevin Durant），也簽下了3D型好手芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith），另外也找回禁區悍將「餅皇」卡培拉（Clint Capela）助陣，在陣容輪替上，惠特摩的發揮空間確實越來越受到壓縮。

據美國媒體報導，聯盟多隊都對火箭提出相關報價，希望爭取惠特摩加入，在和他本人及經紀團隊討論後，火箭決定和重建中的巫師進行交易。

巫師本季僅打出18勝64敗，排名東區墊底爐主，球隊在日前送走主力得分後衛普爾（Jordan Poole）後，整體重建狀況更加明確，惠特摩的到來，確實將有更多揮灑及發揮空間。

關鍵字： NBA交易火箭惠特摩巫師Cam Whitmore

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