庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

▲中華女籃彭詩晴砍下24分，幫助球隊擊敗強敵日本。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組最後一場賽事，地主中華隊最多領先日本隊18分，但第四節遭追到僅剩3分差，關鍵時刻彭詩晴頻頻助隊穩住戰局，單節貢獻10分，全場攻下24分，聯手庫克斯26分，率中華隊以89比79收下勝利，本屆瓊斯盃第4名作收。日本雖落敗，但昨日已提前封后，最終4勝1敗抱回冠軍。

「今天大家很拚，因為我們知道很久沒贏過日本隊，在出發亞洲盃前對我們士氣大增。」彭詩晴坦言，這週系列賽大家狀況不是那麼好，但到了最後一場依舊沒有放棄，把該有的東西展現出來給球迷看，團隊企圖心非常強，也帶來很多信心，畢竟很快要迎接13日在中國深圳開打的亞洲盃賽事，不希望帶著低氣壓去參賽，「這場勝利對全隊是非常大的收穫。」

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▲庫克斯在本屆瓊斯盃最終戰仍有26分貢獻。（圖／籃協提供）

總教練歐森也讚許彭詩晴在場上展現強大領導力，無論是需要他得分或傳球，都在對的時間做對的事情。對於團隊防守表現，歐森則認為做得非常好，即便下半場日本試圖反攻，也有成功止住，且有壓制對方外線。

中華隊最後以3勝2敗排在第四名，其中一敗更是敗給年輕球員組成的世大運培訓隊，歐森認為責任在自己身上，他說，「這禮拜狀況起起伏伏是我的錯，因為我希望嘗試不同的組合，可能其他隊伍來這裡就是每場以差不多的陣容來贏球，我有在媒體上看到比較負面的內容，這個由我來承擔。」

由於庫克斯目前非歸化球員，亞洲盃將無法同行，陣容勢必要做調整。歐森強調，庫克斯場上出手、得分都很多，他不在場上的時候其他球員也表現非常好，「接下來會持續看影片，讓團隊看一下庫克斯不在的時候大家表現好的樣子是什麼，繼續備戰亞洲盃。」

此役庫克斯獲26分、15籃板、4助攻、1抄截，彭詩晴15投10中，得24分、3籃板、2助攻。

世大運培訓隊碰上菲律賓隊，首節雖遭遇小亂流，但很快調整心態，從防守重新做起，下半場在王玥媞、游沁樺等多點開花下超前並逐漸拉開差距，終場世大運培訓隊以76：57力退菲律賓，收下本屆瓊斯盃季軍。

「今天早上有跟他們說，我們要變成有韌性的球隊，在落後的時候要怎麼展現防守能力，一球一球守下來。」世大運培訓隊總教練林紀妏表示，昨天對上泰國打得順，外線也有好的命中率，今天面對菲律賓的強悍防守，開賽雖然遭遇亂流，但很快靠著防守還有轉換快攻，在下半場找回自己的節奏，順勢拿下勝利。

贏球並收下本屆季軍，賽後世大運培訓隊也一路歡呼慶祝，林紀妏透露每次團隊贏球，教練團都會給予小獎勵，他說，「真心感謝團隊裡每個努力奉獻的人，無論教練或球員都是很重要的拼圖，才能拼成這麼棒的團隊，最重要的是球員找回自己在場上的價值，點燃對籃球的那份熱情，為他們驕傲也感謝他們。」

林紀妏強調，年輕球員很拼也打得很團結，但經驗上較為不足，透過這次瓊斯盃讓他們學習場上臨場反應跟經驗，也因為其他隊伍球員進攻能力很強，防守部分該如何應對，甚至逆風球該如何克服，都是這次有學到的，下週世大運培訓隊也將帶著這趟收穫啟程德國，期待屆時能在世大運發揮出來。

世大運培訓隊此役有四人得分達兩位數，王玥媞最高14分，黃巧鈞13分、5助攻，游沁樺12分、8籃板、3抄截，蕭豫玟12分、6籃板、2阻攻。

韓國隊前役才以破五成命中率的17記外線射倒中華隊，今天對決泰國火力更猛，首節就飆10顆三分球，姜藝瑟個人包辦6顆，團隊轟出單節42比13，且砲火延續全場，最終韓國狂飆25記外線，命中率再破五成，以111比50轟垮泰國，得分寫下本屆瓊斯盃女子組新高。

韓國主力射手姜藝瑟攻下最高29分，三分球21投9中，申智現得到22分，姜瑜琳14分，朴智鉉13分。

由於日本昨天已提前封后，加上各隊之間對戰結果，最後一場賽事前其實已確定全部排名，亞軍為韓國，季軍則由世大運培訓隊拿下，中華隊、菲律賓與泰國則依序排後。

本屆大會MVP：樋口鈴乃

最佳後衛：樋口鈴乃、藤澤夢叶（日本）

最佳前鋒：朴智鉉、姜藝瑟（韓國）

最佳中鋒：庫克斯（中華隊）

▲中華女籃總教練歐森。（圖／籃協提供）