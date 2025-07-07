運動雲

>

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

▲中華女籃彭詩晴、庫克斯，總教練歐森。（圖／籃協提供）

▲中華女籃彭詩晴砍下24分，幫助球隊擊敗強敵日本。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組最後一場賽事，地主中華隊最多領先日本隊18分，但第四節遭追到僅剩3分差，關鍵時刻彭詩晴頻頻助隊穩住戰局，單節貢獻10分，全場攻下24分，聯手庫克斯26分，率中華隊以89比79收下勝利，本屆瓊斯盃第4名作收。日本雖落敗，但昨日已提前封后，最終4勝1敗抱回冠軍。

「今天大家很拚，因為我們知道很久沒贏過日本隊，在出發亞洲盃前對我們士氣大增。」彭詩晴坦言，這週系列賽大家狀況不是那麼好，但到了最後一場依舊沒有放棄，把該有的東西展現出來給球迷看，團隊企圖心非常強，也帶來很多信心，畢竟很快要迎接13日在中國深圳開打的亞洲盃賽事，不希望帶著低氣壓去參賽，「這場勝利對全隊是非常大的收穫。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華女籃彭詩晴、庫克斯，總教練歐森。（圖／籃協提供）

▲庫克斯在本屆瓊斯盃最終戰仍有26分貢獻。（圖／籃協提供）

總教練歐森也讚許彭詩晴在場上展現強大領導力，無論是需要他得分或傳球，都在對的時間做對的事情。對於團隊防守表現，歐森則認為做得非常好，即便下半場日本試圖反攻，也有成功止住，且有壓制對方外線。

中華隊最後以3勝2敗排在第四名，其中一敗更是敗給年輕球員組成的世大運培訓隊，歐森認為責任在自己身上，他說，「這禮拜狀況起起伏伏是我的錯，因為我希望嘗試不同的組合，可能其他隊伍來這裡就是每場以差不多的陣容來贏球，我有在媒體上看到比較負面的內容，這個由我來承擔。」

由於庫克斯目前非歸化球員，亞洲盃將無法同行，陣容勢必要做調整。歐森強調，庫克斯場上出手、得分都很多，他不在場上的時候其他球員也表現非常好，「接下來會持續看影片，讓團隊看一下庫克斯不在的時候大家表現好的樣子是什麼，繼續備戰亞洲盃。」

此役庫克斯獲26分、15籃板、4助攻、1抄截，彭詩晴15投10中，得24分、3籃板、2助攻。

世大運培訓隊碰上菲律賓隊，首節雖遭遇小亂流，但很快調整心態，從防守重新做起，下半場在王玥媞、游沁樺等多點開花下超前並逐漸拉開差距，終場世大運培訓隊以76：57力退菲律賓，收下本屆瓊斯盃季軍。

「今天早上有跟他們說，我們要變成有韌性的球隊，在落後的時候要怎麼展現防守能力，一球一球守下來。」世大運培訓隊總教練林紀妏表示，昨天對上泰國打得順，外線也有好的命中率，今天面對菲律賓的強悍防守，開賽雖然遭遇亂流，但很快靠著防守還有轉換快攻，在下半場找回自己的節奏，順勢拿下勝利。

贏球並收下本屆季軍，賽後世大運培訓隊也一路歡呼慶祝，林紀妏透露每次團隊贏球，教練團都會給予小獎勵，他說，「真心感謝團隊裡每個努力奉獻的人，無論教練或球員都是很重要的拼圖，才能拼成這麼棒的團隊，最重要的是球員找回自己在場上的價值，點燃對籃球的那份熱情，為他們驕傲也感謝他們。」

林紀妏強調，年輕球員很拼也打得很團結，但經驗上較為不足，透過這次瓊斯盃讓他們學習場上臨場反應跟經驗，也因為其他隊伍球員進攻能力很強，防守部分該如何應對，甚至逆風球該如何克服，都是這次有學到的，下週世大運培訓隊也將帶著這趟收穫啟程德國，期待屆時能在世大運發揮出來。

世大運培訓隊此役有四人得分達兩位數，王玥媞最高14分，黃巧鈞13分、5助攻，游沁樺12分、8籃板、3抄截，蕭豫玟12分、6籃板、2阻攻。

韓國隊前役才以破五成命中率的17記外線射倒中華隊，今天對決泰國火力更猛，首節就飆10顆三分球，姜藝瑟個人包辦6顆，團隊轟出單節42比13，且砲火延續全場，最終韓國狂飆25記外線，命中率再破五成，以111比50轟垮泰國，得分寫下本屆瓊斯盃女子組新高。

韓國主力射手姜藝瑟攻下最高29分，三分球21投9中，申智現得到22分，姜瑜琳14分，朴智鉉13分。

由於日本昨天已提前封后，加上各隊之間對戰結果，最後一場賽事前其實已確定全部排名，亞軍為韓國，季軍則由世大運培訓隊拿下，中華隊、菲律賓與泰國則依序排後。

本屆大會MVP：樋口鈴乃
最佳後衛：樋口鈴乃、藤澤夢叶（日本）
最佳前鋒：朴智鉉、姜藝瑟（韓國）
最佳中鋒：庫克斯（中華隊）

▲中華女籃彭詩晴、庫克斯，總教練歐森。（圖／籃協提供）

▲中華女籃總教練歐森。（圖／籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃女籃中華隊世大運培訓隊台籃庫克斯彭詩晴

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

吳永仁對決洪志虎　TOP巔峰盃夏季3x3籃球賽親子組賽事吸睛

吳永仁對決洪志虎　TOP巔峰盃夏季3x3籃球賽親子組賽事吸睛

賀丹、賀博「單挑」誰強？　兄弟搞笑鬥嘴互不相讓

賀丹、賀博「單挑」誰強？　兄弟搞笑鬥嘴互不相讓

賀丹、賀博站台　Jordan Brand「THE ONE」籃球賽台北站冠軍出爐

賀丹、賀博站台　Jordan Brand「THE ONE」籃球賽台北站冠軍出爐

加拿大羽球公開賽捷報　台灣男雙確定「金包銀」包辦冠亞軍

加拿大羽球公開賽捷報　台灣男雙確定「金包銀」包辦冠亞軍

火箭好手太多的煩惱！　將20歲潛力砍將惠特摩交易送往巫師

火箭好手太多的煩惱！　將20歲潛力砍將惠特摩交易送往巫師

中華女足捷報！小組賽強勢3戰全勝　挺進亞洲盃會內賽

中華女足捷報！小組賽強勢3戰全勝　挺進亞洲盃會內賽

震撼！宏國籃球隊傳重出江湖　林鴻道點名神射手李忠熙出任總教練

震撼！宏國籃球隊傳重出江湖　林鴻道點名神射手李忠熙出任總教練

擊敗巴黎奧運金牌、法網冠軍　詹皓晴挺進溫網女雙16強

擊敗巴黎奧運金牌、法網冠軍　詹皓晴挺進溫網女雙16強

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

熱門新聞

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

35歲「春天哥」5戰5轟　藍鳥再見安打7連勝穩居分區龍頭

花2年改造揮棒！　大都會尼莫4天2支滿貫彈追平隊史

游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

吉力吉撈雙響砲狂掃5安！龍隊打擊戰剋獅搶勝　林凱威手狀況隱憂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1瓊斯盃中華女籃拿第4　世大運培訓隊勇奪季軍

2宏國籃球隊重出江湖　周俊三期待

335歲藍鳥「春天哥」5戰5轟

4花2年改造揮棒！尼莫4天2支滿貫彈

5游艾喆奪MVP　世大運男籃佛光盃封王

最新新聞

1瓊斯盃中華女籃拿第4　世大運培訓隊勇奪季軍

235歲藍鳥「春天哥」5戰5轟

3花2年改造揮棒！尼莫4天2支滿貫彈

4游艾喆奪MVP　世大運男籃佛光盃封王

5宏國籃球隊重出江湖　周俊三期待

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

「大家都滿血回歸」張育成5安寫新猷！　開轟順其自然Let it go

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

林岳谷上次5安「可能是黑豹旗對社團」　想過挑戰6安但不遺憾

陳聖平跑壘妨礙守備遭改判　餅總要加強訓練：他踩在線上

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366