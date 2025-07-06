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宏國籃球隊將重出江湖？　周俊三：真的蠻期待

▲宏國籃球隊傳出可能重啟，周俊三坦言期待。（圖／讀者提供）

▲宏國籃球隊傳出可能重啟，周俊三坦言期待。（圖／讀者提供）

記者杜奕君／綜合報導

宏國集團副董事長，也是現任中華奧會主席林鴻道5日公開表態，希望重啟昔日CBA中華職籃人氣勁旅宏國象籃球隊，引發台籃震撼彈及高度關注。昔日宏國當家人氣主控，目前也是佛光大學教練的周俊三6日受訪時強調，「真的蠻期待的！接下來就看後續佈局，包括球隊的組成、人事以及可行性，都要再評估，希望能夠成局。」

昔日亞洲第一神射手，也是宏國總教練、球員的南韓傳奇球星李忠熙，在闊別台灣27年後，日前來台與老戰友羅興樑共組射手訓練營，昨日身為宏國大家長的林鴻道，也宴請李忠熙以及包括鄭志龍、周俊三、羅興樑在內的多位昔日主力球星、教練團成員。

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席間林鴻道更是公開表示，將重啟宏國籃球隊，且總教練頭號人選就是李忠熙，消息曝光後也引發台灣籃壇以及球迷熱烈討論。

周俊三6日出席佛光盃時談到此事表示，「真的蠻期待的，但重點還是接下來的人事佈局。」

至於未來是要投入PLG職籃、TPBL職籃還是SBL聯賽，周俊三笑說，「現在討論這些有點太快，目前都只是一個開端，但主席既然已經開了口，資源方面應該不會是問題。」

不過周俊三也坦言，「在當年CBA中華職籃，宏國就是走在時代尖端的球隊，過去PLG和T1兩個職籃聯盟成立前，也都有拜會林鴻道希望習得經驗，但目前宏國重啟還得加入新的元素，因此還會有很長的一段路要走。」

關鍵字： 宏國林鴻道李忠熙周俊三佛光盃台籃

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