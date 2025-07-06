吳永仁對決洪志虎　TOP巔峰盃夏季3x3籃球賽親子組賽事吸睛

▲台籃最強球經洪志虎與富邦勇士新任總教練吳永仁帶著兒子上演「親子對決」。（圖／TOP巔峰籃球訓練營提供）

記者杜奕君／綜合報導

由TOP巔峰籃球訓練營舉辦的「2025巔峰盃夏季3Ｘ3籃球錦標賽」7月5至6日在新店運動中心熱鬧展開，今年共有近200隊報名參賽，比賽橫跨各層級，分為國小組（一至六年級）及國高中組與社會組，近年特別增設親子組，因應比賽強度區分U10和U12，報名情況相當踴躍，還吸引TPBL職籃冠軍球隊新北國王陣中球隊經理洪志虎及PLG職籃3連霸強權台北富邦勇士總教練吳永仁報名參賽U10組別，堪稱是最吸睛對戰組合。

洪志虎也是新北國王後衛洪志善的哥哥，帶領目前就讀北投國小的二個兒子洪霆均及洪霆謙二位兄弟前來參賽，而吳永仁也帶著小兒子吳偉翟上陣應戰，這場精采對決開賽前便吸引滿場圍觀的民眾。

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洪志虎號稱「北台灣大三元製造機」，而二個兒子也來自台北籃球重點小學北投國小，最後在洪志虎所屬的「Tigers」隊父子三人靠著絕佳的默契以13：3擊敗吳永仁的「開心打球隊」，隨後「Tigers」以四戰全勝的成績順利帶走冠軍，而吳永仁的「開心打球隊」則是以一勝二敗結束賽程。

▲新北國王洪志虎率領虎子們勇奪冠軍。（圖／TOP巔峰籃球訓練營提供）

賽後吳永仁笑說，「這是他首次與兒子同場競技，讓他知道場上有爸爸當他最大的靠山可以大膽專心投籃。他強調最主要是讓小兒子體驗籃球比賽的感覺，希望能讓他開始喜歡籃球進而再培養籃球技巧。」

而對於又拿到一枚冠軍戒指的洪志虎來說，今天是來增進親子關係的，今年新北國王的賽季較長，平常較少時間陪伴他們，以現在的年紀還能在場上跟他們一起在場上正式比賽是很幸福的，他同時呼籲全天下所有父親應維持良好的運動習慣，保持身體健康才能陪伴家人及小孩一起長大。

巔峰籃球訓練營負責人吳宏政表示，這賽事已持續舉辦近10年，主要是想讓參賽球員都能在公平的環境下同場較勁，不因年齡上的差距造成身材體型的上的對抗產生不對等的落差，讓每位球員都能充分盡情享受打球的樂趣。

這項賽事近年來已是北台灣最具盛大規模的3x3籃球年度賽事，因此也吸引許多全國甲級學校球隊前來朝聖，不僅僅是以賽代訓，同時也能以其他強隊交流分享比賽經驗。

吳宏政認為如何能在其他的籃球活動中脫穎而出成為獨特的品牌一直是他追求的目標，場場賽事直播是基本條件，並試圖擴大參加的運動人口，除了增設親子組吸引更多家庭投入之外，也特別強調每隊都有獎牌獎盃，尤其是重金打造冠軍戒指讓冠軍成員都有美好的回憶。

吳宏政特別補充，成立至今投入的軟硬體資源已好幾百萬，而且都是國際賽頂級規格，就是要讓所有參賽者感到驕傲，未來也將持續更新軟體優化及硬體設施。就像這盃賽的死忠鐵粉孟繁安所說的「這盃賽非常有規模，賽制及規則也都相當親民，相當適合小孩大人一起參加。」

▲台北富邦勇士總教練吳永仁(左)對兒子吳偉翟(中)面授機宜。（圖／TOP巔峰籃球訓練營提供）