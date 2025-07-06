游艾喆勇奪MVP　世大運中華男籃佛全勝佛光盃封王

▲游艾喆拿下本屆佛光盃男子組MVP。（圖／三好體協提供）

記者杜奕君／綜合報導

佛光盃大學籃球邀請賽今日圓滿落幕，男籃冠軍由世大運男籃隊以壓倒性表現奪下。他們在冠軍戰中以118比64大勝澳門昊駿，創下賽會最高得分紀錄，成為16支參賽隊伍中唯一5戰全勝的隊伍。女籃冠軍則由日本女子體育大學逆轉菲律賓國家大學，以77比68摘下后冠。游艾喆更以場均8.6助攻獲選男子組MVP，女子組MVP則由梅村成理拿下。

隨著德國萊茵-魯爾世大運開幕進入倒數階段，佛光盃成為世大運男籃備戰的重要國際賽事。總教練陳子威表示感謝佛光山的支持，讓球隊自4月底展開集訓以來，擁有充足的訓練資源與比賽機會。他提到，這次參賽的球員狀態調整良好，並期待在世大運中突破隊史紀錄，目標直指8強。

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▲世大運中華男籃在本屆佛光盃以全勝強勢封王。（圖／三好體協提供）

在佛光盃期間，世大運男籃隊嘗試多種陣容搭配，而冠軍戰更展現出賽會最佳攻防實力，以54分的懸殊差距擊敗賽前同樣4連勝的澳門昊駿隊。全隊11名球員均有得分紀錄。

其中陳范柏彥攻下21分，宋昕澔貢獻16分，游艾喆則以11分、9助攻和6抄截的全面表現脫穎而出。游艾喆更以場均8.6助攻獲選男子組MVP，他認為佛光盃提供了與外隊切磋的寶貴機會，有助於球隊快速磨合並修正不足之處。

結束佛光盃後，世大運男籃隊將於15日啟程遠征德國。陳子威強調，球隊的目標不僅是累積經驗，而是全力爭取佳績。他透露，球員目前狀態正佳，接下來的訓練將進一步完善準備，期望全隊健康出征，為台灣籃球爭光。

▲游艾喆本屆繳出場均8.6助攻的優質表現。（圖／三好體協提供）

女子組方面，日本女子體育大學在冠軍戰中靠著梅村成理的24分精彩表現完成逆轉，連續兩年由日本隊伍奪下女籃冠軍。梅村也獲選MVP。日女體大總教練佐佐木直基表示，此次來台參賽收穫良多，不僅找到可培養的未來主力，還感受到台灣主辦方的熱情與協助，讓球隊度過愉快的一周。他表示，若有機會再次受邀，球隊一定會再度參加。

本屆佛光盃男子組名次依序為：世大運男籃、澳門昊駿、馬來西亞、佛光山光明大學、BK學院、台灣師大、日本拓殖大學、維多利亞州。女子組名次則為：日本女子體育大學、菲律賓國家大學、台北市立大學、佛光山佛光大學、馬來西亞、維多利亞州、世新大學、菲律賓國立大學。

▲日本女子體育大學梅村成理則勇奪女子組MVP殊榮。（圖／三好體協提供）