快訊／宏國象將重返台籃？　前台啤4冠主帥閻家驊：時機並非恰當

▲前台啤主帥閻家驊認為，宏國籃球隊現在重組，時機並非恰當。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

在宏國集團大家長，也是現任中華奧會主席林鴻道登高一呼下，昔日CBA中華職籃人氣勁旅「宏國象」籃球隊，傳出將展開重啟計畫。消息一出也引發台灣籃壇及球迷熱烈討論。不過曾帶領台啤男籃拿下4座SBL聯賽年度總冠軍的前主帥閻家驊，就在個人社群發文透露，「宏國籃球隊重組，現況來看時機並非恰當，包括主場館、球星的尋找都是考驗。」

曾在宏國效力的前「亞洲第一神射手」李忠熙，闊別27年後重返台灣，與昔日隊友兼愛徒羅興樑舉辦射手訓練營，也讓昔日宏國主力班底有了再聚首的機會，身為大家長的林鴻道也公開表態，希望重啟宏國籃球隊，至於目前相關計畫則仍在擬定中，但強調如果籃球隊成立，李忠熙將是總教練最佳人選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此消息一出，也引發台灣籃壇人士及球迷高度關注，前台啤「4冠」鐵血教頭閻家驊，7日也在個人社群發文表示，「宏國籃球隊重組，以現況來說時機並非恰當。」

閻家驊點出，目前台灣雙職籃共有11支球隊，以台灣地域性來看，適合的主場館已經很難尋覓，加上頂尖球星無論是旅外或是國內好手，都和現有球團存在合約，除非再砸重金，否則戰力很難與幾支實力不錯的球隊相比較。

不過對於「宏國籃球隊」這個人氣品牌重啟，閻總也給出方向與建言，他表示，「宏國擁有昔日最出色好手包括周俊三、羅興樑、鄭志龍、黃春雄、雷克斯以及劉義祥等人，加上總教練李忠熙，如果將這些有經驗的好手聚集在一起成立訓練單位，培育台灣有潛力的年輕幼苗，或許會更有意義。」

▲宏國籃球隊大家長林鴻道（右2）日前傳出想重啟球隊。（圖／資料照）