26歲的李家慷苦熬多年終於入選中華隊　喊話要拚亞洲盃正選國手

▲李家慷首度入選瓊斯盃中華白隊國手。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

本屆瓊斯盃最後關頭獲得遞補入選，在PLG職籃本季打出「生涯年」表現，囊括4座年度個人獎項的領航猿雙能衛李家慷，在26歲這年終於獲得入選瓊斯盃中華白隊肯定。李家慷表示，「1周前得到消息自己遞補入選，馬上改掉原本要去日本度假的機票，很開心我終於踏出這一步，得到這件中華隊球衣，是對我的認可與肯定，接下來希望能拚亞洲盃正選12人國手。」

8日中華白團隊訓練，最後關頭獲得遞補入隊的李家慷，終於拿到屬於自己的24號球衣，今日抵達練球現場，李家慷也被不少老戰友、教練「猛虧」，在苦熬多年後，終於獲得中華隊青睞肯定。

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李家慷說，「雖然瓊斯盃還不是正式的國際賽，但這件球衣已經是對我最大的認可與肯定，我一定會全力以赴對待每一場瓊斯盃賽事，打好每場比賽給教練看。」

李家慷透露，「大概是1周前，我接到通知會遞補進入中華白隊，當下真的很興奮，但是其實那時候我兩天後就要飛到日本度假，當下我就馬上把機票延期，很開心教練團給我這次機會。」

2024-25賽季對李家慷來說，可說是大豐收的一季，不僅幫助領航猿拿下隊史PLG職籃首冠，個人更一舉獲得年度進步獎、年度第六人、年度第一隊、年度防守第一隊等4座獎項肯定。

李家慷笑說，「終於選我了！這個賽季我覺得自己狀況不錯，接下來就先做好本份，努力融入團隊並和隊友們做好配合，目標當然是希望能進入亞洲盃男籃賽的正選12人國手名單。」

中華白總教練楊宜峰則表示，「選進李家慷，證明了機會是給準備好的球員，我相信他的投籃準度不會太差，能進中華隊的選手，基本心態都很正面，也希望藉由這樣的國際賽，給予年輕球員更多不同感受。」

▲李家慷希望能拚進亞洲盃12人正選國手名單。（圖／記者林敬旻攝）