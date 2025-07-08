運動雲

>

26歲的李家慷苦熬多年終於入選中華隊　喊話要拚亞洲盃正選國手

▲瓊斯盃中華白隊李家慷。（圖／記者林敬旻攝）

▲李家慷首度入選瓊斯盃中華白隊國手。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

本屆瓊斯盃最後關頭獲得遞補入選，在PLG職籃本季打出「生涯年」表現，囊括4座年度個人獎項的領航猿雙能衛李家慷，在26歲這年終於獲得入選瓊斯盃中華白隊肯定。李家慷表示，「1周前得到消息自己遞補入選，馬上改掉原本要去日本度假的機票，很開心我終於踏出這一步，得到這件中華隊球衣，是對我的認可與肯定，接下來希望能拚亞洲盃正選12人國手。」

8日中華白團隊訓練，最後關頭獲得遞補入隊的李家慷，終於拿到屬於自己的24號球衣，今日抵達練球現場，李家慷也被不少老戰友、教練「猛虧」，在苦熬多年後，終於獲得中華隊青睞肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李家慷說，「雖然瓊斯盃還不是正式的國際賽，但這件球衣已經是對我最大的認可與肯定，我一定會全力以赴對待每一場瓊斯盃賽事，打好每場比賽給教練看。」

李家慷透露，「大概是1周前，我接到通知會遞補進入中華白隊，當下真的很興奮，但是其實那時候我兩天後就要飛到日本度假，當下我就馬上把機票延期，很開心教練團給我這次機會。」

2024-25賽季對李家慷來說，可說是大豐收的一季，不僅幫助領航猿拿下隊史PLG職籃首冠，個人更一舉獲得年度進步獎、年度第六人、年度第一隊、年度防守第一隊等4座獎項肯定。

李家慷笑說，「終於選我了！這個賽季我覺得自己狀況不錯，接下來就先做好本份，努力融入團隊並和隊友們做好配合，目標當然是希望能進入亞洲盃男籃賽的正選12人國手名單。」

中華白總教練楊宜峰則表示，「選進李家慷，證明了機會是給準備好的球員，我相信他的投籃準度不會太差，能進中華隊的選手，基本心態都很正面，也希望藉由這樣的國際賽，給予年輕球員更多不同感受。」

▲瓊斯盃中華白隊李家慷。（圖／記者林敬旻攝）

▲李家慷希望能拚進亞洲盃12人正選國手名單。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 李家慷瓊斯盃中華白楊宜峰台籃PLG

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高柏鎧驚傳腿傷瓊斯盃可能休戰　籃協向球迷道歉：目標放在亞洲盃

高柏鎧驚傳腿傷瓊斯盃可能休戰　籃協向球迷道歉：目標放在亞洲盃

胡瓏貿、馬建豪等4將因傷退隊　阿拉薩、李家慷首度入選瓊斯盃

胡瓏貿、馬建豪等4將因傷退隊　阿拉薩、李家慷首度入選瓊斯盃

太陽即將買斷畢爾　美媒爆料最可能新東家是快艇

太陽即將買斷畢爾　美媒爆料最可能新東家是快艇

悲情選秀榜眼重返NBA　懷斯曼兩年底薪合約加盟溜馬

悲情選秀榜眼重返NBA　懷斯曼兩年底薪合約加盟溜馬

各項數據寫生涯新低　39歲前明星控衛羅瑞仍獲9600萬台幣續約

各項數據寫生涯新低　39歲前明星控衛羅瑞仍獲9600萬台幣續約

擁有台籃罕見兩大特質　雲豹網羅林冠均成首席助理教練

擁有台籃罕見兩大特質　雲豹網羅林冠均成首席助理教練

新北國王主帥＋主戰洋將出走　萊恩與曼尼高日本職籃新東家曝光

新北國王主帥＋主戰洋將出走　萊恩與曼尼高日本職籃新東家曝光

7隊驚天交易轉戰太陽　砍將格林感性告別休士頓及火箭

7隊驚天交易轉戰太陽　砍將格林感性告別休士頓及火箭

小巨蛋辦定向越野賽　聽障選手簡俊傑、老將林冠妤稱王封后

小巨蛋辦定向越野賽　聽障選手簡俊傑、老將林冠妤稱王封后

快訊／宏國象將重返台籃？　前台啤4冠主帥閻家驊：時機並非恰當

快訊／宏國象將重返台籃？　前台啤4冠主帥閻家驊：時機並非恰當

【致敬醫護人員】夜班護理師冒風雨上班被強風吹倒

熱門新聞

山本由伸0.2局失5分本季最慘　道奇主播：簡直像惡夢！

雙冠大鎖哈樂戴交易縮水！　拓荒者因健康疑慮撤回2次輪籤

NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火　美媒：準備迎接畢爾加盟

湖人高於底薪續約海斯引質疑　後場目標「臂展怪」3年約留公鹿

巨人鄧愷威獲選聯盟單周最佳投手　紅人林盛恩7月第2轟出爐

銳歐離台前請咖啡與悍將隊友道別　明年有機會還想回來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸0.2局失5分本季最慘

2哈樂戴交易縮水！拓荒者撤回2次輪籤

3NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火

4湖人高於底薪續約海斯引質疑

5鄧愷威獲選聯盟單周最佳投手

最新新聞

1劉錚休養兩個月　備戰瓊斯盃全身痠痛

2林智勝跑到抽筋暫休兵　葉總曝說明書

3融合特攻元素　中信特色分行開幕

4丁恩迪有望啟動歸化　表態願打中華隊

5蔣少宏阻殺破5成！開轟被虧：風吹的

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366